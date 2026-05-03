Tesla wdraża system samochodu bez kierowcy

Z drugiej strony technologia autonomicznej jazdy zyskuje popularność wśród konsumentów w Korei Południowej za pośrednictwem największej platformy car-sharingowej w tym kraju.

Szwecja zatwierdza drugie miasto do jazdy bez kierowcy

Szwedzka gmina Strängnäs 27 kwietnia zatwierdziła wniosek Tesli o testowanie pojazdów wyposażonych w technologię FSD Full Self-Driving. Oczywiście jazdy testowe odbywające się na publicznych drogach, są prowadzone w trybie nadzorowanym (Supervised) i służą zebraniu danych.

Wspomniane szwedzkie Strängnäs jest drugim miastem w kraju, które udzieliło takiej zgody po Nacce, która otrzymała zezwolenie w styczniu 2026 roku. Zgoda samorządu oczekuje jeszcze na ostateczną decyzję zatwierdzającą administracji, ze strony szwedzkiej Agencję Transportu (Transportstyrelsen).

Pozwolenie na testy będzie obowiązywać przez rok. W dotychczasowych uwagach szwedzka Agencja Transportu zaznaczyła jednak, że unijna ścieżka zatwierdzenia może nie obejmować pojazdów już zarejestrowanych w kraju, co potencjalnie ograniczyłoby dostęp do systemu FSD (pełnej jazdy autonomicznej) wyłącznie do nowo produkowanych egzemplarzy samochodów.

Decyzja Szwedów wpisuje się w szerszy trend postępów regulacyjnych w Europie. 10 kwietnia holenderski organ ds. pojazdów RDW jako pierwszy w Europie zatwierdził FSD Tesli na podstawie unijnego standardu dla systemów wspomagania kontroli kierowcy.

Wcześniej odbyły się trwające 18 miesięcy testy na europejskich drogach. Niemcy, Francja i Włochy mają wydać własne krajowe uznania w ciągu czterech do ośmiu tygodni, a pełne zatwierdzenie na poziomie całej UE planowane jest na lato 2026 roku.

Jazda samochodami autonomicznymi w Korei Południowej rozwija się dzięki usłudze car-sharing

W Korei Południowej platforma car-sharingowa Socar wprowadziła 100 pojazdów Tesla Model S i Model X wyposażonych w FSD (Supervised) w ramach swojej usługi subskrypcyjnej, co przyciągnęło ponad 2 000 rezerwacji w ciągu 10-dniowego okresu przedsprzedaży w ubiegłym miesiącu.

Tygodniowe subskrypcje są wycenione na 1,49 mln wonów (ok. 3600 PLN) koreańskich, a miesięczne plany kosztują 3,99 mln wonów (ok. 9360 PLN), tak wysokie stawki, które jednak nie zniechęciły klientów.

Tesla wprowadziła testy technologii Full-Self-Drive w Korei Południowej pod koniec listopada 2025 roku. Początkowo testy ograniczały się do pojazdów Model S i Model X wyposażonych w oprogramowanie typu HW4.

Koreańscy właściciele Tesli w 100 dni przejechali ponad 8 milionów kilometrów z wykorzystaniem systemu. Tesla Korea informuje, że popularne modele Model 3 i Model Y pozostają niedostępne dla tej funkcji z powodu oczekującej na zakończenie certyfikacji bezpieczeństwa dla jednostek wyprodukowanych w Chinach, sprzedawanych na tym rynku.

Samochód bez kierowcy: różne rynki, różnie zaawansowane testy

Globalna ekspansja FSD, systemu autonomicznej jazdy Tesli pozostaje procesem prowadzonym kraj po kraju, ze względu na różnorodne regulacje prawne. Zatwierdzenie w Holandii zapewnia kluczowy przyczółek w UE, jednak każde państwo członkowskie musi indywidualnie zdecydować, czy je uznać.

W Szwecji zezwolenia na testy wydawane przez poszczególne gminy, takie jak Nacka i Strängnäs, stanowią stopniowe kroki naprzód. Co podkreślają władze poszczególnych krajów, nie oznaczają powszechnego dostępu dla konsumentów, szczególnie posiadaczy już dopuszczonych do ruchu egzemplarzy.

Z kolei błyskawiczne przyjęcie technologii w Korei Południowej świadczy o dużym zainteresowaniu ze strony klientów, mimo ograniczonej liczby obsługiwanych modeli pojazdów i wysokich cen – na tej dynamice opiera swoją strategię firma car-shareing Socar, pozycjonując się z myślą o erze autonomicznej jazdy.