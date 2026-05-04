Więcej inwestycji

Przedstawiciele Otodom zwrócili uwagę, że w ciągu miesiąca deweloperzy wprowadzili do sprzedaży 4,3 tys. mieszkań w 111 inwestycjach, czyli o 19 proc. więcej niż marcu i 24 proc. więcej niż rok temu. Jednocześnie w kwietniu sprzedano ok. 4 tys. mieszkań, czyli o 22 proc. mniej niż w marcu. W ujęciu rok do roku było to jednak o 28 proc. więcej.

Z danych Otodom wynika, że na koniec miesiąca w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu firmy deweloperskie oferowały ponad 59,2 tys. mieszkań, czyli o 1 proc. więcej niż na koniec marca i 2 proc. mniej niż w kwietniu 2025 roku.

Najwyższa liczba rezerwacji od dwóch lat

Ponadto na koniec kwietnia na siedmiu największych rynkach odnotowano najwyższą od dwóch lat liczbę mieszkań w rezerwacjach – taki status miało 6,7 tys. lokali. Zdaniem Otodom większa liczba rezerwacji notowana była tylko w 2023 roku, co było efektem zapowiedzi programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Od stycznia do kwietnia 2026 roku firmy deweloperskie wprowadziły do sprzedaży 13,1 tys. mieszkań, co - jak wskazano w raporcie - jest wynikiem „wyraźnie gorszym od analogicznego okresu w 2024 i świadczy o trzeźwej ocenie sytuacji rynkowej”. „Od kilkunastu miesięcy w ofercie na siedmiu największych rynkach pozostaje około 60 tys. mieszkań, dlatego ograniczenie nowych wprowadzeń jest rynkowo uzasadnione. W obliczu tak wysokiej oferty sprzedaż 16,2 tys. lokali od stycznia do kwietnia nie jest wystarczającym argumentem za zwiększaniem nowej podaży” - dodano.

Sprzedaż rośnie tylko w Warszawie

„Analiza popytu i podaży zsumowanych z ostatnich 12 miesięcy dla poszczególnych rynków wskazuje, że sytuacja w stolicy jest jednoznacznie lepsza niż na pozostałych rynkach. Jedynie w Warszawie wolumen sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy (roczny) jest większy nie tylko od liczby mieszkań wprowadzonych w tym czasie do sprzedaży, ale, co ważniejsze, od oferty na koniec kwietnia” - podkreślono w publikacji.