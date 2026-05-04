Forsal logo

Recesja w przemyśle? PKO BP: dane PMI na to wskazują

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 13:13
Recesja w przemyśle? PKO BP: dane PMI na to wskazują
Recesja w przemyśle? PKO BP: dane PMI na to wskazują/shutterstock
Utrzymywanie się wskaźnika PMI poniżej 50 pkt. wskazuje na recesję w sektorze przetwórstwa przemysłowego - wskazali ekonomiści PKO BP. Kluczowymi czynnikami sprzyjającymi niepewności są: sytuacja geopolityczna i ceny surowców.

Od roku wskaźnik PMI poniżej 50 pkt.

W kwietniu wskaźnik PMI dla przemysłu nieznacznie wzrósł do 48,8 pkt. z 48,7 pkt. w marcu, zgodnie z oczekiwaniami analityków.

„Utrzymanie się indeksu poniżej 50 pkt. przez 12. miesiąc z rzędu wskazuje na trwającą recesję w sektorze (co ciekawe produkcja w tym okresie wzrosła o 8 proc.). Miesięczny wzrost wskaźnika wynika z efektu »frontloadingu«, czyli zwiększonego gromadzenia zapasów w odpowiedzi na przewidywane dalsze zakłócenia w łańcuchach dostaw. Paradoksalnie, rosnące opóźnienia w dostawach bezpośrednio podnoszą indeks - w normalnych warunkach wskazywałyby one na silny wzrost popytu, jednak obecnie są efektem blokady cieśniny Ormuz, co zaburza standardową interpretację wskaźnika” - napisali ekonomiści PKO BP w komentarzu.

Wartość nowych zamówień i produkcja spada

Zaznaczyli, że już po raz trzynasty z rzędu spadła miesięczna wartość nowych zamówień. Wynika to z odczuwanej przez firmy niepewności rynkowej, wysokich cen surowców oraz wpływu napięć geopolitycznych.

Natomiast po raz jedenasty spadła miesięczna wartość produkcji, chociaż tempo spadku pozostało umiarkowane - wskazano w komentarzu.

„Jednocześnie widać wyraźne napięcia po stronie podażowej. Wydłużają się czasy dostaw, a firmy zwiększają zapasy surowców, przygotowując się na potencjalne niedobory” - dodali analitycy.

Rynek pracy pod presją

Zwrócili też uwagę, że rynek pracy jest nieustannie pod presją. Zatrudnienie spadło po raz dwunasty z rzędu, a w kwietniu miesięczne tempo redukcji etatów lekko wzrosło.

Przyspieszyła też inflacja cen materiałów i transportu, przy czym wzrosła ona do najwyższych poziomów od I półrocza 2022 r. Maleją natomiast zaległości produkcyjne firm. Jednocześnie firmy utrzymują relatywnie pozytywne oczekiwania co do produkcji w perspektywie 12 miesięcy, choć optymizm jest niższy od średniej historycznej - zaznaczono.

„Chociaż PMI zasadniczo rysuje bardziej negatywny obraz sektora niż twarde dane produkcyjne, to ogólny bilans czynników ryzyka pozostaje niekorzystny, a kluczowymi czynnikami niepewności są sytuacja geopolityczna i ceny surowców” - podsumowali ekonomiści.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRecesja w przemyśle? PKO BP: dane PMI na to wskazują »
Tematy: gospodarkarecesjawskaźnik PMI
Powiązane
Prawie trzy razy większa strata niż rok wcześniej. Dane finansowe NBP za 2025 r.
Prawie trzy razy większa strata niż rok wcześniej. Dane finansowe NBP za 2025 r.
Tak wygląda finansowa katastrofa przedsiębiorców w Polsce. ZUS ujawnia dane
Tak wygląda finansowa katastrofa przedsiębiorców w Polsce. ZUS ujawnia szokujące dane
Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce. Są dane za styczeń
Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce. Są dane za styczeń
Zobacz
|
lotnisko w Radomiu
Niemal nikt stąd nie lata. To najmniejsze lotniska w Polsce
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Oto bezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast
Oto bezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast
stopy procentowe
Ekonomiści uważają, że na tańsze kredyty będziemy musieli poczekać. Stopy procentowe w maju: co zdecyduje RPP
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj