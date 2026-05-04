Recesja w przemyśle? PKO BP: dane PMI na to wskazują

Od roku wskaźnik PMI poniżej 50 pkt.

W kwietniu wskaźnik PMI dla przemysłu nieznacznie wzrósł do 48,8 pkt. z 48,7 pkt. w marcu, zgodnie z oczekiwaniami analityków.

„Utrzymanie się indeksu poniżej 50 pkt. przez 12. miesiąc z rzędu wskazuje na trwającą recesję w sektorze (co ciekawe produkcja w tym okresie wzrosła o 8 proc.). Miesięczny wzrost wskaźnika wynika z efektu »frontloadingu«, czyli zwiększonego gromadzenia zapasów w odpowiedzi na przewidywane dalsze zakłócenia w łańcuchach dostaw. Paradoksalnie, rosnące opóźnienia w dostawach bezpośrednio podnoszą indeks - w normalnych warunkach wskazywałyby one na silny wzrost popytu, jednak obecnie są efektem blokady cieśniny Ormuz, co zaburza standardową interpretację wskaźnika” - napisali ekonomiści PKO BP w komentarzu.

Wartość nowych zamówień i produkcja spada

Zaznaczyli, że już po raz trzynasty z rzędu spadła miesięczna wartość nowych zamówień. Wynika to z odczuwanej przez firmy niepewności rynkowej, wysokich cen surowców oraz wpływu napięć geopolitycznych.

Natomiast po raz jedenasty spadła miesięczna wartość produkcji, chociaż tempo spadku pozostało umiarkowane - wskazano w komentarzu.

„Jednocześnie widać wyraźne napięcia po stronie podażowej. Wydłużają się czasy dostaw, a firmy zwiększają zapasy surowców, przygotowując się na potencjalne niedobory” - dodali analitycy.

Rynek pracy pod presją

Zwrócili też uwagę, że rynek pracy jest nieustannie pod presją. Zatrudnienie spadło po raz dwunasty z rzędu, a w kwietniu miesięczne tempo redukcji etatów lekko wzrosło.

Przyspieszyła też inflacja cen materiałów i transportu, przy czym wzrosła ona do najwyższych poziomów od I półrocza 2022 r. Maleją natomiast zaległości produkcyjne firm. Jednocześnie firmy utrzymują relatywnie pozytywne oczekiwania co do produkcji w perspektywie 12 miesięcy, choć optymizm jest niższy od średniej historycznej - zaznaczono.

„Chociaż PMI zasadniczo rysuje bardziej negatywny obraz sektora niż twarde dane produkcyjne, to ogólny bilans czynników ryzyka pozostaje niekorzystny, a kluczowymi czynnikami niepewności są sytuacja geopolityczna i ceny surowców” - podsumowali ekonomiści.