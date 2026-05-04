Forsal logo

Tyle większość Polaków przeznaczy na prezent komunijny. Poziom zamożności nie jest kluczowy

oprac. Diana Bartosiuk
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 11:58
Ile wydamy na prezenty komunijne w 2026 roku?
Ile wydamy na prezenty komunijne w 2026 roku?/Shutterstock
Ile pieniędzy włożyć do koperty i wręczyć w prezencie komunijnym? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które zostały zaproszone na komunię w 2026 roku. Stawki z oczywistych względów są dużo niższe niż weselne. Oto jaką kwotę planuje przeznaczyć na ten cel większość Polaków.

Kwotę od 401 do 600 zł w kopercie, w charakterze komunijnego prezentu, skłonnych byłoby wręczyć 28,4 proc. ankietowanych, a przedział 201-400 zł wskazało 24,4 proc. respondentów - wynika z badania „Komunijne prezenty Polaków. Trendy 2026”. W ocenie ekspertów suma zależy nie tylko od zamożności.

Ile dać na komunię w 2026 roku? Najpopularniejsze stawki

Podczas badania zapytano respondentów, jaką kwotę przekazaliby w prezencie dziecku z okazji pierwszej komunii w przypadku, gdyby zostali zaproszeni na uroczystość, ale nie jako chrzestni czy dziadkowie. W sondażu do wyboru było 8 przedziałów kwotowych.

Najwięcej wskazań - 28,4 proc. dotyczyło zakresu od 401 do 600 zł. Niewiele mniej respondentów - 24,4 proc. zaznaczyło przedział 201-400 zł. 12,5 proc. badanych skłonnych byłoby włożyć do koperty kwotę 801-1000 zł, a 9 proc. – 601-800 zł, z kolei 8,4 proc. uczestników badania wskazało najmniejszą w zestawie odpowiedzi kwotę - do 200 zł.

Ile pieniędzy dać do koperty na wesele w 2026 roku? Aktualne stawki dla gości [TABELA]
Ile pieniędzy dać do koperty na wesele w 2026 roku? Aktualne stawki dla gości [TABELA]

Duże znaczenie ma stopień zażyłości

Na obdarowanie dziecka przystępującego do pierwszej komunii sumą od 1001 do 1500 zł gotowych byłoby 5,8 proc. ankietowanych, a zakres 1501-2000 zł wskazało 2,7 proc. Najwyższą kwotę - powyżej 2000 zł – wybrało 1,2 proc. respondentów. Z kolei 7,6 proc. uczestników badania nie potrafiło się w tej kwestii określić.

W ocenie autorów badania wyniki w dużej mierze odzwierciedlają różnice w zamożności Polaków, ale pod uwagę należy wziąć również inne czynniki.

W grę wchodzą też kwestie światopoglądowe, lokalne obyczaje, czy też stopień zażyłości zaproszonego z rodzicami dziecka i nim samym. Decyduje zatem nie tylko ekonomia, ale również emocje i kontekst społeczno-kulturowy. Myślę, że znaczna część badanych biorących pod uwagę te czynniki znalazła się w grupie, która nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie

- zauważył Piotr Biela z Briju.

W raporcie przedstawiono wyniki badania UCE Research i Briju „Komunijne prezenty Polaków. Trendy 2026”. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1004 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Diana Bartosiuk
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTyle większość Polaków przeznaczy na prezent komunijny. Poziom zamożności nie jest kluczowy »
Tematy: pieniądzeprezentPierwsza Komunia Święta
Powiązane
Spada liczba powołań
Liczby nie kłamią. Coraz mniej chętnych do seminariów i zakonów
Pierwsza komunia, elektronika hitem jako praktyczny i rozwojowy prezent
Pierwsza komunia 2026. Podpowiadamy jak dobrać dobry prezent, gdy kopertę zastąpiła elektronika
księża
Kościół przygotowuje plan działania na wypadek kryzysu i wojny. „Istnieją obawy, że wojna dotrze do Polski”
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
Uważajcie na to bardzo popularne mięso. Nawet niewielka porcja doszczętnie niszczy jelita
Uważajcie na to bardzo popularne mięso. Nawet niewielka porcja doszczętnie niszczy jelita
zmiana czasu, zmiana czasu na zimowy, czas zimowy, kiedy zmiana czasu, Unia Europejska
Koniec ze zmianą czasu w Polsce – nie trzeba będzie przestawiać zegarków z drugiej na trzecią w nocy. Czy Polska może wyłamać się z europejskiego systemu zmiany czasu?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj