Wartości kultury organizacyjnej źródłem przewagi konkurencyjnej w biznesie

LPP jest jedną z największych w Europie Środkowej firm modowych i właścicielem marek takich jak: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.

Co kreuje dobre miejsce pracy

– Każdy menedżer jest rozliczany z wyników, a ich osiągnięcie wymaga odpowiedzialnego zarządzania – podkreślił Przemysław Mitraszewski.

Zaznaczył, że kluczowa jest kultura organizacyjna oparta na jasno określonych wartościach. – Każda firma może je definiować na swój sposób, ale najważniejsze jest to, aby zarówno pracownicy, jak i kadra menadżerska utożsamiali się z nimi. W przeciwnym razie trudno mówić o dobrym miejscu pracy – wyjaśnił.

Zdaniem dyrektora ds. relacji zewnętrznych LPP, w dzisiejszym nieprzewidywalnym świecie coraz silniej ujawnia się potrzeba odnalezienia kierunku – swoistej „gwiazdy polarnej”, która wyznacza zespołom jasny azymut codziennych działań. Pracownicy jej poszukują, bo biznes – w przeciwieństwie do polityki czy innych zdarzeń – jest przewidywalny.

– I tu pojawia się określenie „etyczne przywództwo”, oparte na takich wartościach jak uczciwość, wzajemny szacunek, transparentność i zaufanie – stwierdził Przemysław Mitraszewski. Dodał, że właśnie te wartości tworzą dobre miejsce pracy.

Podstawą w LPP jest FAST

Jak powiedział Przemysław Mitraszewski, w LPP wartości kultury organizacyjnej funkcjonują pod hasłem „FAST", które jest jednocześnie akronimem czterech głównych wartości kultury LPP, wspierających codzienną pracę.

Określenie to oznacza przede wszystkim działanie z energią i odwagą do podejmowania decyzji. Litera „F” (Fire-Fuelled) odnosi się do pasji – pracownicy są zaangażowani i nie traktują swoich obowiązków jedynie jako przykrej konieczności do „odhaczenia” w ciągu ośmiu godzin. „A” symbolizuje ambicję i dążenie do realizacji założonych celów, „S” koncentrację na rezultatach, natomiast ostatnia litera – „T” (Trust) – podkreśla znaczenie zaufania wewnątrz organizacji. W praktyce oznacza to, że przełożeni ufają swoim zespołom, a pracownicy biorą odpowiedzialność za swoje działania i wykonują je najlepiej, jak potrafią.

Wartość kultury biznesowej

Dyrektor ds. relacji zewnętrznych LPP stwierdził, że kultura organizacyjna stanowi realną przewagę biznesową. Pracownicy żyją wartościami firmy, utożsamiają się z nimi, a to przekłada się na ich zaangażowanie. Kultura organizacyjna jest dla nich pewnego rodzaju drogowskazem – zwłaszcza w sytuacjach, gdy trzeba podjąć trudną decyzję i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To właśnie wartości pomagają określić wtedy właściwy kierunek działania.

