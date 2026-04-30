Przemysł chemiczny potrzebuje do transformacji odpowiednich warunków

dzisiaj, 14:25
O transformacji energetyczno-klimatycznej z perspektywy największej firmy chemicznej na świecie opowiedziała w studiu DGP na Europejskim Kongresie Gospodarczym Anna Zalewska, Advocacy Manager w BASF Polska. Duże znaczenie odgrywa otoczenie regulacyjne.

– Na pewno postrzegamy transformację jako szansę na rozwój, ale żeby tak było, musi być ona odpowiednio zaprojektowana i wdrożona – powiedziała Anna Zalewska i zwróciła uwagę, że dzieje się to w czasie, kiedy przed europejskim przemysłem stoi wiele wyzwań. 

Oczekiwania wobec unijnego prawa

– Zmagamy się z sytuacją geopolityczną, dostępem do energii i surowców. To wszystko wpływa na to, jak branża i przemysł chemiczny funkcjonuje – tłumaczyła.

W związku z tym i biorąc pod uwagę skalę wyzwania, jakim jest dekarbonizacja przemysłu, sektor chemiczny oczekuje wsparcie od decydentów.

– Potrzebujemy wspierającego i stabilnego otoczenia regulacyjnego, a nie jedynie nakładającego nowe wymagania i zobowiązania na branżę – podkreśliła Anna Zalewska. – Wiele słyszymy również o uproszczeniach w zakresie regulacji. Niestety w dużym stopniu pozostaje to na poziomie deklaratywności, a my potrzebujemy stabilnych pakietów, chociażby Omnibus, odpowiednio szybko wdrażanych, aby te regulacje były przewidywalne i żebyśmy mogli realizować nasze procesy inwestycyjne – dodaje.

 Potrzebna energia

Przemyślane prawo to jeszcze nie wszystko.

– Oprócz regulacji potrzebujemy oczywiście dostępnej korzystnie cenowo niskoemisyjnej energii. Potrzebujemy również stworzenia odpowiednich mechanizmów wsparcia finansowego dla nowych inwestycji, jak również odpowiedniego rynku zbytu, rynku zapotrzebowania na nowe, zrównoważone rozwiązania o niskim śladzie węglowym – dodała przedstawicielka BASF.

Jak sfinansować transformację energetyczną w Europie Środkowo-Wschodniej
Stawką jest konkurencyjność polskiego i unijnego przemysłu.

BASF w działaniach dekarbonizacyjnych chce współpracować i rozmawiać nie tylko z decydentami.

– Do naszych rozmów zapraszamy przedstawicieli branży kosmetycznej, agro, rolno-spożywczej, czy też branży tworzyw sztucznych. Jesteśmy powiązani i tylko wspólnymi siłami możemy osiągnąć cele, które przed nami stoją – podkreśliła przedstawicielka BASF Polska.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

system kaucyjny, odpady, recykling, gospodarka komunalna, opłata
Koniec z wyrzucaniem kartonów po soku czy mleku do żółtych pojemników? Odpadów będzie trzeba pozbywać się osobiście
Czy 2 maja sklepy będą otwarte? Czy w sobotę w majówkę 2026 sklepy będą otwarte?
Wizualizacja wieżowca pracowni AS+GG oraz zdjęcie pokazujące aktualny etap budowy
Najwyższy wieżowiec świata znów w budowie. Ma już sto pięter
Ukraina drony operator zdlane kierowanie
Ukraina ogłasza nowy etap w technologii dronowej. Od teraz drony przechwytujące operator może prowadzić z odległości tysięcy kilometrów
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
