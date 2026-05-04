Forsal logo

Sześć tuneli, estakady i mosty. To najbardziej spektakularna inwestycja kolejowa w Polsce

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 09:20
[aktualizacja dzisiaj, 10:49]
Wizualizacja trasy kolejowej
Wizualizacja trasy kolejowej/Materiały prasowe
Kolejarze wiercą w górach i stawiają potężne estakady. Chcą skrócić podróż z Krakowa do Zakopanego. Inwestycja warta w sumie ok. 17 mld zł wchodzi na nowy etap. Teraz wszystko zależeć będzie od wykonawców.

Wywiercą nowe tunele pod górami

To serce całego projektu – mówią kolejarze. Chodzi o budowę nowej linii od Kasiny Wielkiej do Szczyrzyca, wraz z łącznicą do Porąbki-Stróży. Dla osób spoza tego rejonu mało to mówi. Chodzi jednak o nową trasę kolejową z Krakowa do Zakopanego i Nowego Targu.

Dzięki niej pociągi przyspieszą o co najmniej pół godziny (Kraków–Zakopane w 90 minut) i pojadą z prędkością maksymalną 160 km/h. Jednak, żeby do tego doszło, trzeba przewiercić się przez góry, stworzyć estakady nad dolinami i zbudować liczne mosty.

Walczą o prawo do ciszy. Hałas w miastach to nowy smog
Walczą o prawo do ciszy. Hałas w miastach to nowy smog

Tego typu inwestycji kolejowych jeszcze w Polsce nie było. Przypominają projekty austriackie, szwajcarskie czy włoskie, gdzie sama podróż staje się niebywałą atrakcją nie tylko dla „mikoli”, czyli miłośników kolei.

Wizualizacja trasy kolejowej
Wizualizacja trasy kolejowej/PLK S.A.

Najtrudniejszy fragment. Kto zbuduje sześć tuneli?

PKP PLK S.A. szuka wykonawcy nowej linii nr 104. Chodzi o odcinek o długości 13 km wraz z łącznikiem. To moment, w którym trasa w góry rozdzieli się na dwa kierunki: Zakopane i Nowy Sącz.

„Na odcinku Fornale–Szczyrzyc i łącznicy Porąbka–Stróża zaprojektowaliśmy sześć tuneli o łącznej długości przeszło 3,6 kilometra oraz liczne estakady i mosty. Najwyższą z nich (estakadą – red.) pociągi będą się przemieszczać nawet 35 metrów nad poziomem terenu” – czytamy w informacji prasowej.

Kolejarze szacują, że budowa potrwa 38 miesięcy. Zakładają podpisanie umowy w drugiej połowie roku, co oznacza otwarcie dla ruchu pasażerskiego w 2030 roku. Na ten odcinek zarezerwowano niemal 1,9 mld zł netto.

– Ten fragment projektu „Podłęże–Piekiełko” jest jednym z najbardziej skomplikowanych pod względem inżynieryjnym. Jego sprawną realizację ułatwią nam bogate doświadczenia, które jako inwestor zdobywamy na obecnie realizowanych częściach tej inwestycji – przekonuje Mateusz Wanat, dyrektor regionu południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Poza wspomnianymi tunelami i estakadami powstanie nowa stacja PKP Kasina Wielka Północna, a także przebudowany zostanie układ drogowy.

Dlaczego ten odcinek jest tak ważny? Połączy linie kolejowe nr 102 i 622, co oznacza, że tutaj pociągi z Zakopanego „odbiją” w stronę Nowego Sącza lub Krakowa. Kolejarze zaznaczają, że w tym miejscu spotkają się tory budowane od północy, wschodu i zachodu.

Tego jeszcze nie było: budowa za 17 mld zł

Koszty poprowadzenia nowego szlaku do Zakopanego są astronomiczne. W ciągu ostatnich miesięcy podawano kwoty od 12 do 17 mld zł. Inwestycję podzielono na wiele etapów. Niektóre – jak budowa najdłuższego tunelu (3,75 km) w okolicy Limanowej – są już mocno zaawansowane.

Wizualizacja trasy kolejowej
Mapa nowej trasy kolejowej/PLK S.A.

W połowie kwietnia tarcza TBM „Jadwiga” przewierciła się tam na drugą stronę góry. Odcinek, budowany przez Budimex i Gülermak, będzie gotowy pod koniec przyszłego roku. Ale pociągi pasażerskie pojadą tam później, po ukończeniu kolejnego fragmentu trasy.

To tylko jeden z wielu przykładów. W budowie pozostaje dziewięć odcinków, a kolejne są na etapie przygotowania – albo podpisano już umowę, albo trwa przetarg. Do ogłoszenia pozostaje jeden – ostatni odcinek nowej linii – z Gdowa do Szczyrzyca. PKP PLK S.A., która koordynuje tę inwestycję, wkrótce i tu ogłosi przetarg.

W sumie chodzi o budowę 58 km nowej linii (Podłęże – Tymbark) oraz gruntowną modernizację 75 km istniejącej (Chabówka – Nowy Sącz). Całość ma być gotowa do 2030 roku. Kolejarze deklarują, że wtedy pociągi Kraków–Zakopane pojadą w półtorej godziny, a Kraków–Nowy Sącz w godzinę.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSześć tuneli, estakady i mosty. To najbardziej spektakularna inwestycja kolejowa w Polsce »
Tematy: Polskainwestycjekolej
Powiązane
Pociągi wracają tu po 22 latach
Pociągi wracają tu po 22 latach. Znika "dziura" między dwoma województwami
Pendolino jeździ 260 km/h
Pendolino jeździ już 260 km/h pod Warszawą. Na razie bez pasażerów
Koniec z zaniedbaną trasą nad morze. Kolej chce tam wyprzedzić samochody
Koniec z zaniedbaną trasą nad morze. Kolej chce tam wyprzedzić samochody
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
Uważajcie na to bardzo popularne mięso. Nawet niewielka porcja doszczętnie niszczy jelita
Uważajcie na to bardzo popularne mięso. Nawet niewielka porcja doszczętnie niszczy jelita
zmiana czasu, zmiana czasu na zimowy, czas zimowy, kiedy zmiana czasu, Unia Europejska
Koniec ze zmianą czasu w Polsce – nie trzeba będzie przestawiać zegarków z drugiej na trzecią w nocy. Czy Polska może wyłamać się z europejskiego systemu zmiany czasu?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj