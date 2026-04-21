Pendolino jeździ już 260 km/h pod Warszawą. Na razie bez pasażerów

Nocne Pendolino jeździ ponad 250 km/h

Nocami na trasie z Grodziska Mazowieckiego w stronę Zawiercia pociągi Pendolino jeżdżą już 250, a momentami nawet 260 km/h. Minister Dariusz Klimczak pokazał nagranie z przejazdu testowego pociągów ED250 po Centralnej Magistrali Kolejowej.

Jak czytamy, PKP Intercity rozpoczyna testowe jazdy z nową, wyższą prędkością. Do tej pory najszybsze składy jeździły – z pasażerami – maksymalnie 200 km/h. Jednak od kilku lat trwa przebudowa Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), by pociągi mogły pojechać o pięćdziesiąt kilometrów szybciej.

– PKP Intercity rozpoczęło jazdy testowe Pendolino z prędkością 250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej. W czasie testów prowadzone będą intensywne jazdy próbne, których celem jest sprawdzenie obciążeń dynamicznych obiektów inżynieryjnych przy maksymalnych prędkościach. To ważny etap przygotowań do wdrożenia nowego standardu prędkości – przekazał Klimczak.

Montują ostatnie maszty radiowe. To kluczowa inwestycja

Na nagraniu, które szef resortu infrastruktury opublikował w sieci, widać, że EZT Pendolino przyspiesza do 250 km/h, a przez chwilę nawet do 260 km/h. To wciąż daleko od rekordu, który ustanowiono w 2013 roku. Wtedy jeden ze składów osiągnął prędkość 293 km/h, co do dziś jest najlepszym wynikiem pociągu w Polsce.

Nocne jazdy to nie przypadek. Trwają testy nowej infrastruktury na CMK. Kilka dni temu zarządca sieci – PKP PLK – poinformował o ostatniej fazie montażu systemu radiowej łączności GSM-R. To brakujące ogniwo, które pozwoli na podwyższenie prędkości pociągów. System zapewni nieprzerwaną łączność z maszynistą, co umożliwi wprowadzenie pewnej automatyzacji jazdy (ETCS-2).

„Jeśli pociąg przekroczy dopuszczalną prędkość, ETCS automatycznie zatrzyma skład. Aby tak się stało, potrzebne jest przesyłanie danych między centrum sterowania a pociągiem – to właśnie zapewnia cyfrowa łączność radiowa GSM-R” – podaje PKP PLK.

W połowie kwietnia zaczął się montaż ostatniego masztu radiowego w Seceminie (woj. świętokrzyskie). Jak podają kolejarze, na ok. 225 km CMK wybudowano 35 takich obiektów. W sierpniu łączność GSM-R zostanie uruchomiona.

– Budowa jednolitej sieci GSM-R to jeden z najważniejszych projektów modernizacyjnych polskiej kolei. Montaż ostatniego obiektu na CMK pokazuje, że konsekwentnie wzmacniamy bezpieczeństwo i niezawodność prowadzenia pociągów na najważniejszych liniach w Polsce – powiedział Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Kiedy 250 km/h z pasażerami?

Niedawno, w rozmowie z „Forsalem”, Michał Gil, członek zarządu PKP PLK, zapewnił, że Pendolino osiągnie wspomnianą prędkość w grudniu 2027 roku.

– Nasz ambitny plan, z wieloma trudnymi kamieniami milowymi po drodze, to grudzień 2027 roku. Robimy wszystko, żeby możliwe było pojechanie wtedy po CMK z prędkością 250 km/h – powiedział Gil.

Jak ustaliliśmy, pociągi ze stacji Warszawa Centralna do Krakowa Głównego pojadą prawdopodobnie w 1 godz. 55 min. W podobnym czasie dojedziemy do Katowic. Podróż do Wrocławia skróci się do ok. 3 godz.