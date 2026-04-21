Pendolino jeździ już 260 km/h pod Warszawą. Na razie bez pasażerów

dzisiaj, 22:35
Nocą pod Warszawą Pendolino pędzi nawet 260 km/h. To nie pomyłka. Najszybsze składy przygotowują się do przewozu pasażerów w rekordowym czasie. – To ważny etap przygotowań do wdrożenia nowego standardu prędkości – przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Nocami na trasie z Grodziska Mazowieckiego w stronę Zawiercia pociągi Pendolino jeżdżą już 250, a momentami nawet 260 km/h. Minister Dariusz Klimczak pokazał nagranie z przejazdu testowego pociągów ED250 po Centralnej Magistrali Kolejowej.

Jak czytamy, PKP Intercity rozpoczyna testowe jazdy z nową, wyższą prędkością. Do tej pory najszybsze składy jeździły – z pasażerami – maksymalnie 200 km/h. Jednak od kilku lat trwa przebudowa Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), by pociągi mogły pojechać o pięćdziesiąt kilometrów szybciej.

– PKP Intercity rozpoczęło jazdy testowe Pendolino z prędkością 250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej. W czasie testów prowadzone będą intensywne jazdy próbne, których celem jest sprawdzenie obciążeń dynamicznych obiektów inżynieryjnych przy maksymalnych prędkościach. To ważny etap przygotowań do wdrożenia nowego standardu prędkości – przekazał Klimczak.

Montują ostatnie maszty radiowe. To kluczowa inwestycja

Na nagraniu, które szef resortu infrastruktury opublikował w sieci, widać, że EZT Pendolino przyspiesza do 250 km/h, a przez chwilę nawet do 260 km/h. To wciąż daleko od rekordu, który ustanowiono w 2013 roku. Wtedy jeden ze składów osiągnął prędkość 293 km/h, co do dziś jest najlepszym wynikiem pociągu w Polsce.

Nocne jazdy to nie przypadek. Trwają testy nowej infrastruktury na CMK. Kilka dni temu zarządca sieci – PKP PLK – poinformował o ostatniej fazie montażu systemu radiowej łączności GSM-R. To brakujące ogniwo, które pozwoli na podwyższenie prędkości pociągów. System zapewni nieprzerwaną łączność z maszynistą, co umożliwi wprowadzenie pewnej automatyzacji jazdy (ETCS-2).

„Jeśli pociąg przekroczy dopuszczalną prędkość, ETCS automatycznie zatrzyma skład. Aby tak się stało, potrzebne jest przesyłanie danych między centrum sterowania a pociągiem – to właśnie zapewnia cyfrowa łączność radiowa GSM-R” – podaje PKP PLK.

W połowie kwietnia zaczął się montaż ostatniego masztu radiowego w Seceminie (woj. świętokrzyskie). Jak podają kolejarze, na ok. 225 km CMK wybudowano 35 takich obiektów. W sierpniu łączność GSM-R zostanie uruchomiona.

– Budowa jednolitej sieci GSM-R to jeden z najważniejszych projektów modernizacyjnych polskiej kolei. Montaż ostatniego obiektu na CMK pokazuje, że konsekwentnie wzmacniamy bezpieczeństwo i niezawodność prowadzenia pociągów na najważniejszych liniach w Polsce – powiedział Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Kiedy 250 km/h z pasażerami?

Niedawno, w rozmowie z „Forsalem”, Michał Gil, członek zarządu PKP PLK, zapewnił, że Pendolino osiągnie wspomnianą prędkość w grudniu 2027 roku.

– Nasz ambitny plan, z wieloma trudnymi kamieniami milowymi po drodze, to grudzień 2027 roku. Robimy wszystko, żeby możliwe było pojechanie wtedy po CMK z prędkością 250 km/h – powiedział Gil.

Jak ustaliliśmy, pociągi ze stacji Warszawa Centralna do Krakowa Głównego pojadą prawdopodobnie w 1 godz. 55 min. W podobnym czasie dojedziemy do Katowic. Podróż do Wrocławia skróci się do ok. 3 godz.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Powiązane
Wizualizacje pracowni z Dubaju
Cieśnina Jedności ma ominąć Ormuz. Dubaj chce przekopać góry i zbudować nowe miasta
Tablice rejestracyjne do zmiany?
Tablice rejestracyjne do zmiany? Padła propozycja, by dodać godło i flagę
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
paliwo, ceny paliw, ropa, rezerwy, rząd
Rezerwy paliwa wystarczą jedynie na 20 dni. Rząd wprowadza pracę zdalną
Nowe trzęsienie ziemi na stacjach. Lepiej dzisiaj zatankuj. Za tyle benzyna 95 i diesel 21 kwietnia
Nowe trzęsienie ziemi na stacjach. Lepiej dzisiaj zatankuj. Za tyle benzyna 95 i diesel 21 kwietnia
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
Wizualizacje pracowni z Dubaju
Cieśnina Jedności ma ominąć Ormuz. Dubaj chce przekopać góry i zbudować nowe miasta
Jeśli masz samochód, który napędza diesel nowe przepisy mogą sprawić, że nie przejdzie przez badanie techniczne
Używanego auta już nie sprzedasz – przegląd techniczny według nowych unijnych rygorów wyeliminuje z rynku setki tysięcy samochodów
