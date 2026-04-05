Szybciej z Wielkopolski nad morze

Zaniedbana trasa z Wielkopolski nad morze ma stać się prawdziwą perełką. Kolejarze spieszą się z przebudową kilku linii, by zdążyć przed latem. To może być gratka dla mieszkańców tzw. ściany zachodniej. Biorąc pod uwagę wysokie ceny paliwa, być może przesiądą się na pociąg.

Już teraz lokalni przewoźnicy chcą wozić pasażerów z Dolnego Śląska i Poznania nad Morze Bałtyckie. W grze jest też Intercity, które obecnie oferuje najszybsze połączenie (Poznań – Kołobrzeg: 3 godz. 45 min).

– Jeszcze kilka lat temu mieliśmy problemy z infrastrukturą ze względu na stan szyn. Tory na newralgicznym odcinku (Szczecinek – Białogard) zostały wymienione, teraz pracujemy między Białogardem a Kołobrzegiem, żeby być gotowym na ten rok – powiedział w rozmowie z „Forsalem” Michał Gil, członek zarządu PLK SA.

Wielki remont trasy nad morze

Jak dodaje, chodzi o trasę z Poznania przez Piłę i Białogard w kierunku Kołobrzegu. To kluczowe linie dla pociągów przewożących pasażerów z tzw. ściany zachodniej na Pomorze Środkowe.

– Czas przejazdu już wyraźnie się skrócił. Podejmiemy działania, żeby skrócić go jeszcze o kilkanaście minut. Poza tym ważna jest niezawodność. Mówimy o bardzo długim ciągu linii jednotorowych – dodaje Gil.

W kolejnych latach PLK SA będzie kończyć remont na trasie Piła – Szczecinek. Jednak już teraz może to być wakacyjny hit. Pasażerów na tej trasie wożą Intercity, a także Polregio (m.in. pociąg o wdzięcznej nazwie „Muszelka”).

Nad polskie morze pasażerów mogą wozić również Koleje Wielkopolskie. Już latem zeszłego roku uruchomiono weekendowe połączenie Poznań – Kołobrzeg. W planach jest też trasa ze stolicy Wielkopolski do Świnoujścia. Jak ustalił „Forsal”, przewoźnik ma już zgody UTK. Obecnie trwają analizy, czy od sezonu letniego uruchomione zostanie tylko jedno z nich (zapewne Poznań – Kołobrzeg), czy oba.

Nowe trasy wakacyjne. Minister zapowiada

– Szykujemy naszą ofertę na wakacje. W porównaniu z poprzednim sezonem PKP Intercity będzie miało o 50 pociągów więcej. Każdego dnia na polskie tory wyruszy 555 pociągów Intercity. Zdecydowanie lepsza będzie oferta, szczególnie do miejscowości turystycznych – powiedział Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Jak dodał, najbardziej skorzystają na tym Mazury, w czym pomoże uruchomienie linii przez Łomżę. – Poszerzy się także nasza oferta międzynarodowa. Nowością będą pociągi do Lipska, a także przyspieszy pociąg do Chorwacji. Wyruszamy 26 czerwca. Podróż będzie krótsza przynajmniej o godzinę – dodał.