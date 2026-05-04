Karta pobytu CUKR jest dokumentem, który potwierdza udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na specjalnych warunkach, wydawany jest na 3 lata. Kartę pobytu CUKR mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zdecydują się na przejście z ochrony czasowej na zezwolenie na pobyt czasowy.

Kto może otrzymać kartę CUKR?

Karty pobytu CUKR mogą otrzymać obywatele Ukrainy oraz członkowie rodziny obywatela Ukrainy, w tym małżonkowie. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków, takich jak:

legalny pobyt w Polsce w związku z korzystaniem z ochrony czasowej,

posiadanie statusu UKR w dniu 4 czerwca 2025 r.,

posiadanie statusu UKR w dniu złożenia wniosku o wydanie karty pobytu CUKR,

posiadanie nieprzerwanego statusu UKR przynajmniej przez 365 dni.

Wniosek o wydanie karty pobytu CUKR można złożyć jedynie w formie elektronicznej, za pomocą portalu Moduł Obsługi Spraw (MOS). Portal jest dostępny przez przeglądarkę internetową.

Dzięki temu rozwiązaniu cudzoziemiec nie będzie musiał dokonywać rezerwacji terminu na złożenie wniosku ani stać w kolejkach w urzędzie. Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie, zapisać wprowadzone dane i edytować ponownie.

Karty CUKR bez kolejki, ale płatne. Ukraińcy zapłacą 440 zł

Po bezbłędnym wypełnieniu wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, cudzoziemiec ma otrzymać wezwanie do urzędu wojewódzkiego po odbiór gotowej karty pobytu.

Urząd zwrócił uwagę, że dostęp do systemu MOS jest bezpłatny, a jedyne koszty, jakie poniesie wnioskodawca to opłata skarbowa przy składaniu wniosku, która wynosi 340 zł, a także opłata za wydanie karty pobytu – 100 zł.

Aby złożyć wniosek o kartę pobytu CUKR, cudzoziemiec będzie musiał założyć konto użytkownika w nowym systemie MOS, osobiście zalogować się do portalu za pośrednictwem login.gov.pl i wypełnić właściwy formularz wniosku o wydanie karty pobytu dla obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej. Wniosek trzeba będzie podpisać elektronicznie – konieczne będzie posiadanie profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego oraz dodanie wymaganych załączników

– poinformował Urząd.

Po poprawnym podpisaniu i wysłaniu wniosku wnioskodawca będzie miał możliwość zapisania dokumentu w formatach PDF i XML oraz otrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Jeśli karta pobytu zostanie wydana, urząd wojewódzki poinformuje cudzoziemca o możliwości jej odbioru.

Te osoby nie otrzymają karty pobytu CUKR

Urząd poinformował, że karta pobytu CUKR nie zostanie wydana, jeśli m.in. dane wnioskodawcy znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany lub w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i pobytu lub jeśli odmowy jej wydania wymagają względy obronności, bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wskazał ponadto, że możliwość uzyskania karty pobytu dla osób korzystających z ochrony czasowej z adnotacją „Poprzednio posiadacz ochrony czasowej” niesie ze sobą szereg korzyści.

Co daje posiadanie karty pobytu CUKR?

„Z chwilą odbioru karty pobytu CUKR, dotychczasowy legalny pobyt cudzoziemca przekształci się w zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat. Będzie ono dawało pełny dostęp do rynku pracy – bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia na pracę – i możliwość prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jak obywatele Polski” – czytamy.

Ponadto posiadacz karty pobytu CUKR będzie mógł korzystać ze wszystkich uprawnień przewidzianych dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Karta pobytu CUKR wraz z ważnym dokumentem podróży będzie uprawniać do podróżowania po strefie Schengen przez okres do 90 dni w okresie 180-dniowym.

Ważne Czas pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu CUKR będzie także wliczał się do okresu wymaganego do uzyskania zezwolenia na pobyt długoterminowy rezydenta UE. Kolejne zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł uzyskać na zasadach ogólnych.

Z chwilą odbioru karty pobytu CUKR cudzoziemiec utraci status UKR i prawo do świadczeń wynikających ze statusu UKR, w tym możliwość bezpłatnego zamieszkania i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania.