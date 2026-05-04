W okresie od 30 kwietnia do 3 maja na polskich drogach doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych - poinformował kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Przekazał, że zatrzymano 1337 kierujących, znajdujących się pod wpływem alkoholu.
Blisko 300 wypadków drogowych w czasie majówki
Jak przekazał kom. Antoni Rzeczkowski w majowy weekend każdego dnia nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego czuwało średnio blisko cztery i pół tysiąca policjantów.
Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami – zginęło 10 motocyklistów oraz 1 rowerzysta
- podał Rzeczkowski.
Jednocześnie zaapelował do tej grupy uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do warunków ruchu.
„Liczba wypadków, osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano o jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w 2025 roku" - poinformował policjant.
Blisko 1,5 tysiąca pijanych kierowców
Z kolei jeśli chodzi o przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym - odnotowano 244 naruszenia. Poza obszarem zabudowanym było ich 113.
Dodał, że działania funkcjonariuszy nadal trwają. „Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności i odpowiedzialne zachowanie na drodze. Bezpieczeństwo zależy od każdego z nas” - przekazał Rzeczkowski.