Majowy weekend na drogach. Blisko 300 wypadków, ogromna liczba pijanych kierowców

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 13:02
wypadek, policja
Podsumowanie majówki 2026 na polskich drogach/Shutterstock
W majowy weekend na polskie drogi wyjechało ponad 2,5 tys. funkcjonariuszy policji. Od 30 kwietnia do 3 maja doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Najwięcej ofiar stanowili kierujący jednośladami. To tragiczny bilans tegorocznej majówki.

W okresie od 30 kwietnia do 3 maja na polskich drogach doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych - poinformował kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Przekazał, że zatrzymano 1337 kierujących, znajdujących się pod wpływem alkoholu.

Blisko 300 wypadków drogowych w czasie majówki

Jak przekazał kom. Antoni Rzeczkowski w majowy weekend każdego dnia nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego czuwało średnio blisko cztery i pół tysiąca policjantów.

Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami – zginęło 10 motocyklistów oraz 1 rowerzysta

- podał Rzeczkowski.

Jednocześnie zaapelował do tej grupy uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do warunków ruchu.

„Liczba wypadków, osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano o jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w 2025 roku" - poinformował policjant.

Blisko 1,5 tysiąca pijanych kierowców

Z kolei jeśli chodzi o przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym - odnotowano 244 naruszenia. Poza obszarem zabudowanym było ich 113.

Dodał, że działania funkcjonariuszy nadal trwają. „Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności i odpowiedzialne zachowanie na drodze. Bezpieczeństwo zależy od każdego z nas” - przekazał Rzeczkowski.

Źródło: PAP
Tematy: Ruch drogowywypadki drogowepolicjamajówka 2026
