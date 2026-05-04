Forsal logo

Trwają obowiązkowe i płatne przeglądy kominiarskie w całej Polsce. Przygotuj się na wizytę fachowca

Anna Kot
Anna KotAbsolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 11:40
kontrola przegląd
Trwają obowiązkowe i płatne przeglądy kominiarskie w całej Polsce. Przygotuj się na wizytę fachowca/Shutterstock
Polskie prawo nakłada na właścicieli domów jasny obowiązek: coroczny przegląd kominiarski. W 2026 roku nie wystarczy już jednak sama wizyta fachowca - kluczowy jest wpis do cyfrowej bazy CEEB. Ile obecnie kosztuje ta usługa i co grozi za jej brak? Oto aktualne stawki i zasady.

Obowiązkowy przegląd kominiarski a przepisy Prawa budowlanego

Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, właściciele i zarządcy nieruchomości mają ustawowy obowiązek poddawania instalacji kominowej regularnej kontroli technicznej. Od września 2023 roku kluczową zmianą jest pełna cyfryzacja tego procesu - każdy przegląd musi zostać odnotowany w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Przepisy wskazują, że weryfikacja stanu przewodów musi odbywać się przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Wizyta specjalisty jest płatna, a jej zlekceważenie niesie za sobą surowe konsekwencje. Harmonogram czyszczenia zależy od rodzaju paliwa: kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno) wymagają czyszczenia cztery razy w roku, natomiast instalacje gazowe i olejowe - dwukrotnie. Obecnie jedynym ważnym dowodem wykonania usługi jest e-protokół wystawiony w systemie CEEB. Brak wpisu w bazie cyfrowej jest traktowany przez ubezpieczycieli tak samo, jak brak przeglądu, co skutkuje odmową wypłaty odszkodowania po pożarze.

Uprawnienia do kontroli i czyszczenia kominów

Prawidłowe przeprowadzenie przeglądu technicznego wymaga posiadania kwalifikacji mistrza kominiarskiego lub uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności. W budynkach wielorodzinnych czyszczenie może wykonać czeladnik, natomiast w domach jednorodzinnych dopuszcza się samodzielne czyszczenie przewodów przez właściciela. Należy jednak pamiętać, że samodzielne czyszczenie nie zastępuje obowiązkowej kontroli rocznej. Tylko uprawniony mistrz kominiarski może wystawić e-protokół w systemie CEEB, który jest wymagany prawem. Terminy pozostają sztywne: przewody wentylacyjne czyści się raz w roku, spalinowe co pół roku, a dymowe raz na kwartał. Obiekty o powierzchni powyżej 2000 m² podlegają kontroli dwa razy w roku: do 31 maja oraz do 30 listopada.

Ile kosztuje wizyta kominiarza i jakie są kary?

Zaniechanie obowiązków naraża właściciela na mandat karny nakładany przez nadzór budowlany lub straż miejską (kontrolującą źródła ciepła w systemie CEEB) w wysokości do 500 zł, a w przypadku rażących zaniedbań i odmowy naprawy usterek - nawet do 5000 zł. W 2026 roku standardowy koszt podstawowej usługi (przegląd + czyszczenie + wystawienie e-protokołu) w domu jednorodzinnym wynosi zazwyczaj od 200 do 350 złotych. W dużych aglomeracjach ceny mogą być wyższe. Jeśli wizyta obejmuje inwentaryzację parametrów technicznych budynku do bazy CEEB, koszt wzrasta o około 100-200 zł. Prace specjalistyczne, takie jak frezowanie (poszerzanie) komina, to koszt od 300 do 600 zł za metr bieżący, a montaż wkładu kwasoodpornego zaczyna się od 1000-1500 zł w zależności od długości i średnicy.

Harmonogram czyszczenia komina i e-protokoły

Właściciele muszą pilnować terminów zależnych od typu instalacji:

  • Przewody dymowe (paliwa stałe): czyszczenie 4 razy w roku.
  • Przewody spalinowe (gaz, olej): czyszczenie 2 razy w roku.
  • Przewody wentylacyjne: czyszczenie raz w roku.

Niezależnie od czyszczenia, raz w roku musi odbyć się pełna kontrola techniczna zakończona wpisem do CEEB. W 2026 roku tradycyjne papierowe kwitki nie mają już mocy prawnej w sporach z ubezpieczycielem czy organami nadzoru. Dokumentem nadrzędnym jest protokół elektroniczny, który właściciel nieruchomości może sprawdzić w dowolnym momencie, logując się do bazy CEEB przez profil zaufany.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  1. Czy papierowy protokół od kominiarza jest jeszcze ważny? Nie. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2026 roku, jedyną ważną formą potwierdzenia przeglądu jest e-protokół wprowadzony bezpośrednio przez kominiarza do systemu CEEB. Jeśli kominiarz wystawił tylko papierowy dokument, przegląd uznaje się za niebyły w świetle prawa i ubezpieczenia.
  2. Gdzie mogę sprawdzić, czy mój przegląd został zarejestrowany? Możesz to zrobić w każdej chwili, logując się do portalu zone.gunb.gov.pl (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.
  3. Czy muszę wpuścić kominiarza, jeśli nie używam komina (mam pompę ciepła)? Tak, jeśli w budynku znajdują się przewody wentylacji grawitacyjnej. One również podlegają corocznej kontroli drożności i sprawności, co musi zostać odnotowane w protokole.
  4. Co jeśli kominiarz stwierdzi usterkę? Informacja o usterce (np. nieszczelność, brak ciągu) trafia do systemu CEEB. Właściciel ma obowiązek ją usunąć w terminie wskazanym w protokole. Nadzór budowlany ma wgląd do bazy i może nałożyć karę, jeśli naprawa nie zostanie wykonana.
  5. Czy mogę sam wyczyścić komin w domu jednorodzinnym? Tak, prawo pozwala na samodzielne czyszczenie przewodów w domach jednorodzinnych, ale nie zwalnia to z obowiązku corocznego przeglądu technicznego wykonanego przez mistrza kominiarskiego. Samodzielne czyszczenie warto dokumentować (np. zdjęcia, wpis w domowym dzienniku), ale dla ubezpieczyciela kluczowy pozostaje roczny e-protokół.
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrwają obowiązkowe i płatne przeglądy kominiarskie w całej Polsce. Przygotuj się na wizytę fachowca »
Tematy: przegląd kominiarskikominkominykominiarz
Powiązane
Lotnisko Warszawa - Modlin
Modlin bije rekordy. W jeden dzień obsłużył tylu pasażerów, co konkurent w cztery miesiące
Od poniedziałku obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o wydanie karty pobytu ważnej 3 lata
Nowe zasady pobytu dla obywateli Ukrainy. Od dziś można składać wnioski
Prawie trzy razy większa strata niż rok wcześniej. Dane finansowe NBP za 2025 r.
Prawie trzy razy większa strata niż rok wcześniej. Dane finansowe NBP za 2025 r.
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
Uważajcie na to bardzo popularne mięso. Nawet niewielka porcja doszczętnie niszczy jelita
Uważajcie na to bardzo popularne mięso. Nawet niewielka porcja doszczętnie niszczy jelita
zmiana czasu, zmiana czasu na zimowy, czas zimowy, kiedy zmiana czasu, Unia Europejska
Koniec ze zmianą czasu w Polsce – nie trzeba będzie przestawiać zegarków z drugiej na trzecią w nocy. Czy Polska może wyłamać się z europejskiego systemu zmiany czasu?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj