Trwają obowiązkowe i płatne przeglądy kominiarskie w całej Polsce. Przygotuj się na wizytę fachowca

Obowiązkowy przegląd kominiarski a przepisy Prawa budowlanego
Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, właściciele i zarządcy nieruchomości mają ustawowy obowiązek poddawania instalacji kominowej regularnej kontroli technicznej. Od września 2023 roku kluczową zmianą jest pełna cyfryzacja tego procesu - każdy przegląd musi zostać odnotowany w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Przepisy wskazują, że weryfikacja stanu przewodów musi odbywać się przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Wizyta specjalisty jest płatna, a jej zlekceważenie niesie za sobą surowe konsekwencje. Harmonogram czyszczenia zależy od rodzaju paliwa: kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno) wymagają czyszczenia cztery razy w roku, natomiast instalacje gazowe i olejowe - dwukrotnie. Obecnie jedynym ważnym dowodem wykonania usługi jest e-protokół wystawiony w systemie CEEB. Brak wpisu w bazie cyfrowej jest traktowany przez ubezpieczycieli tak samo, jak brak przeglądu, co skutkuje odmową wypłaty odszkodowania po pożarze.
Uprawnienia do kontroli i czyszczenia kominów
Prawidłowe przeprowadzenie przeglądu technicznego wymaga posiadania kwalifikacji mistrza kominiarskiego lub uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności. W budynkach wielorodzinnych czyszczenie może wykonać czeladnik, natomiast w domach jednorodzinnych dopuszcza się samodzielne czyszczenie przewodów przez właściciela. Należy jednak pamiętać, że samodzielne czyszczenie nie zastępuje obowiązkowej kontroli rocznej. Tylko uprawniony mistrz kominiarski może wystawić e-protokół w systemie CEEB, który jest wymagany prawem. Terminy pozostają sztywne: przewody wentylacyjne czyści się raz w roku, spalinowe co pół roku, a dymowe raz na kwartał. Obiekty o powierzchni powyżej 2000 m² podlegają kontroli dwa razy w roku: do 31 maja oraz do 30 listopada.
Ile kosztuje wizyta kominiarza i jakie są kary?
Zaniechanie obowiązków naraża właściciela na mandat karny nakładany przez nadzór budowlany lub straż miejską (kontrolującą źródła ciepła w systemie CEEB) w wysokości do 500 zł, a w przypadku rażących zaniedbań i odmowy naprawy usterek - nawet do 5000 zł. W 2026 roku standardowy koszt podstawowej usługi (przegląd + czyszczenie + wystawienie e-protokołu) w domu jednorodzinnym wynosi zazwyczaj od 200 do 350 złotych. W dużych aglomeracjach ceny mogą być wyższe. Jeśli wizyta obejmuje inwentaryzację parametrów technicznych budynku do bazy CEEB, koszt wzrasta o około 100-200 zł. Prace specjalistyczne, takie jak frezowanie (poszerzanie) komina, to koszt od 300 do 600 zł za metr bieżący, a montaż wkładu kwasoodpornego zaczyna się od 1000-1500 zł w zależności od długości i średnicy.
Harmonogram czyszczenia komina i e-protokoły
Właściciele muszą pilnować terminów zależnych od typu instalacji:
- Przewody dymowe (paliwa stałe): czyszczenie 4 razy w roku.
- Przewody spalinowe (gaz, olej): czyszczenie 2 razy w roku.
- Przewody wentylacyjne: czyszczenie raz w roku.
Niezależnie od czyszczenia, raz w roku musi odbyć się pełna kontrola techniczna zakończona wpisem do CEEB. W 2026 roku tradycyjne papierowe kwitki nie mają już mocy prawnej w sporach z ubezpieczycielem czy organami nadzoru. Dokumentem nadrzędnym jest protokół elektroniczny, który właściciel nieruchomości może sprawdzić w dowolnym momencie, logując się do bazy CEEB przez profil zaufany.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
- Czy papierowy protokół od kominiarza jest jeszcze ważny? Nie. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2026 roku, jedyną ważną formą potwierdzenia przeglądu jest e-protokół wprowadzony bezpośrednio przez kominiarza do systemu CEEB. Jeśli kominiarz wystawił tylko papierowy dokument, przegląd uznaje się za niebyły w świetle prawa i ubezpieczenia.
- Gdzie mogę sprawdzić, czy mój przegląd został zarejestrowany? Możesz to zrobić w każdej chwili, logując się do portalu zone.gunb.gov.pl (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.
- Czy muszę wpuścić kominiarza, jeśli nie używam komina (mam pompę ciepła)? Tak, jeśli w budynku znajdują się przewody wentylacji grawitacyjnej. One również podlegają corocznej kontroli drożności i sprawności, co musi zostać odnotowane w protokole.
- Co jeśli kominiarz stwierdzi usterkę? Informacja o usterce (np. nieszczelność, brak ciągu) trafia do systemu CEEB. Właściciel ma obowiązek ją usunąć w terminie wskazanym w protokole. Nadzór budowlany ma wgląd do bazy i może nałożyć karę, jeśli naprawa nie zostanie wykonana.
- Czy mogę sam wyczyścić komin w domu jednorodzinnym? Tak, prawo pozwala na samodzielne czyszczenie przewodów w domach jednorodzinnych, ale nie zwalnia to z obowiązku corocznego przeglądu technicznego wykonanego przez mistrza kominiarskiego. Samodzielne czyszczenie warto dokumentować (np. zdjęcia, wpis w domowym dzienniku), ale dla ubezpieczyciela kluczowy pozostaje roczny e-protokół.