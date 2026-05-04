Trwają obowiązkowe i płatne przeglądy kominiarskie w całej Polsce. Przygotuj się na wizytę fachowca

Obowiązkowy przegląd kominiarski a przepisy Prawa budowlanego

Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, właściciele i zarządcy nieruchomości mają ustawowy obowiązek poddawania instalacji kominowej regularnej kontroli technicznej. Od września 2023 roku kluczową zmianą jest pełna cyfryzacja tego procesu - każdy przegląd musi zostać odnotowany w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Przepisy wskazują, że weryfikacja stanu przewodów musi odbywać się przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Wizyta specjalisty jest płatna, a jej zlekceważenie niesie za sobą surowe konsekwencje. Harmonogram czyszczenia zależy od rodzaju paliwa: kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno) wymagają czyszczenia cztery razy w roku, natomiast instalacje gazowe i olejowe - dwukrotnie. Obecnie jedynym ważnym dowodem wykonania usługi jest e-protokół wystawiony w systemie CEEB. Brak wpisu w bazie cyfrowej jest traktowany przez ubezpieczycieli tak samo, jak brak przeglądu, co skutkuje odmową wypłaty odszkodowania po pożarze.

Uprawnienia do kontroli i czyszczenia kominów

Prawidłowe przeprowadzenie przeglądu technicznego wymaga posiadania kwalifikacji mistrza kominiarskiego lub uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności. W budynkach wielorodzinnych czyszczenie może wykonać czeladnik, natomiast w domach jednorodzinnych dopuszcza się samodzielne czyszczenie przewodów przez właściciela. Należy jednak pamiętać, że samodzielne czyszczenie nie zastępuje obowiązkowej kontroli rocznej. Tylko uprawniony mistrz kominiarski może wystawić e-protokół w systemie CEEB, który jest wymagany prawem. Terminy pozostają sztywne: przewody wentylacyjne czyści się raz w roku, spalinowe co pół roku, a dymowe raz na kwartał. Obiekty o powierzchni powyżej 2000 m² podlegają kontroli dwa razy w roku: do 31 maja oraz do 30 listopada.

Ile kosztuje wizyta kominiarza i jakie są kary?

Zaniechanie obowiązków naraża właściciela na mandat karny nakładany przez nadzór budowlany lub straż miejską (kontrolującą źródła ciepła w systemie CEEB) w wysokości do 500 zł, a w przypadku rażących zaniedbań i odmowy naprawy usterek - nawet do 5000 zł. W 2026 roku standardowy koszt podstawowej usługi (przegląd + czyszczenie + wystawienie e-protokołu) w domu jednorodzinnym wynosi zazwyczaj od 200 do 350 złotych. W dużych aglomeracjach ceny mogą być wyższe. Jeśli wizyta obejmuje inwentaryzację parametrów technicznych budynku do bazy CEEB, koszt wzrasta o około 100-200 zł. Prace specjalistyczne, takie jak frezowanie (poszerzanie) komina, to koszt od 300 do 600 zł za metr bieżący, a montaż wkładu kwasoodpornego zaczyna się od 1000-1500 zł w zależności od długości i średnicy.

Harmonogram czyszczenia komina i e-protokoły

Właściciele muszą pilnować terminów zależnych od typu instalacji:

Przewody dymowe (paliwa stałe): czyszczenie 4 razy w roku.

Przewody spalinowe (gaz, olej): czyszczenie 2 razy w roku.

Przewody wentylacyjne: czyszczenie raz w roku.

Niezależnie od czyszczenia, raz w roku musi odbyć się pełna kontrola techniczna zakończona wpisem do CEEB. W 2026 roku tradycyjne papierowe kwitki nie mają już mocy prawnej w sporach z ubezpieczycielem czy organami nadzoru. Dokumentem nadrzędnym jest protokół elektroniczny, który właściciel nieruchomości może sprawdzić w dowolnym momencie, logując się do bazy CEEB przez profil zaufany.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)