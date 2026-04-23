Forsal logo

Liczby nie kłamią. Coraz mniej chętnych do seminariów i zakonów

oprac. Diana Bartosiuk
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 13:04
Spada liczba powołań w Kościele. Coraz mniej chętnych do seminariów/Shutterstock
Liczba chętnych do seminariów duchownych i zakonów spada. W 2025 roku do seminariów wstąpiło 289 mężczyzn, o 12 mniej niż w 2024 r. Żeński nowicjat rozpoczęły 63 kobiety, to o 19 mniej niż rok wcześniej. Nie spadła za to liczba chętnych wstąpić do klasztorów klauzurowych.

W 2025 r. do seminariów wstąpiło 289 mężczyzn, o 12 mniej niż w 2024 r. Żeński nowicjat rozpoczęły 63 kobiety, o 19 mniej niż rok wcześniej. Z kolei do klasztorów klauzurowych wstąpiła podobna liczba chętnych. Mimo to ubyły 64 mniszki – poinformowała Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań.

Kościół modli się o powołania. Jest ich coraz mniej

IV niedziela wielkanocna, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza, obchodzona jest jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tym roku przypada ona 26 kwietnia. Wierni modlą się o nowe powołania. Tych jest coraz mniej.

Z danych przekazanych PAP przez Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań (KRDP) wynika, że w 2025 r. formację rozpoczęło 289 mężczyzn, w tym w seminariach diecezjalnych 188, a w zakonnych 101. Rok wcześniej było to 301 mężczyzn, w tym w seminariach diecezjalnych – 196, a w zakonnych – 105. To o 12 mężczyzn mniej niż rok wcześniej.

Ogółem w roku akademickim 2025/2026 w seminariach duchownych przebywa łącznie 1453 mężczyzn, podczas gdy w roku 2024/2025 było ich 1594. Z tego w diecezjalnych seminariach duchownych przygotowuje się do kapłaństwa 974 kleryków (rok wcześniej było ich 1041). Z kolei w seminariach zakonnych jest 479 mężczyzn, rok wcześniej – 553.

Kościół przygotowuje plan działania na wypadek kryzysu i wojny. „Istnieją obawy, że wojna dotrze do Polski"

Najwięcej kleryków w Wielkopolsce

Najwięcej kleryków jest w seminarium archidiecezji poznańskiej, gdzie studiuje 78 młodych mężczyzn. Jest to jednak seminarium międzydiecezjalne. Przygotowują się tam do kapłaństwa kandydaci także z archidiecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej oraz z diecezji kaliskiej i bydgoskiej.

Na drugim miejscu uplasowało się Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Tarnowskiej z 68 klerykami, a za nim Międzydiecezjalne Seminarium Archidiecezji Krakowskiej z liczbą 60 alumnów, gdzie kształcą się również przyszli kapłani z diecezji bielsko-żywieckiej.

W Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie studiuje 57 kleryków pochodzących z archidiecezji warszawskiej i z diecezji łowickiej.

Seminaria Redemptoris Mater w Warszawie i w Łodzi mają łącznie 65 kleryków. Z kolei Seminarium dla Starszych Kandydatów (35 plus), które jest w Łodzi, ma łącznie 12 alumnów.

Zebrane dane statystyczne uwzględniają informacje z 69 ośrodków formacyjnych, w tym z 32 seminariów diecezjalnych lub międzydiecezjalnych dla alumnów z 41 diecezji rzymskokatolickich. Poza tym uwzględniono jedno seminarium greckokatolickie, dwa seminaria misyjne Redemptoris Mater, jedno Seminarium dla Starszych Kandydatów 35 plus, a także 33 zakonne wspólnoty formacyjne.

Według danych z 31 grudnia 2025 r. Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce w kraju było 112 żeńskich zgromadzeń zakonnych, tzw. czynnych. Żyły w nich 15 004 siostry. Dla porównania w 2024 r. było 110 czynnych zgromadzeń zakonnych – 15 359 sióstr, a w 2023 r. – 15 632 siostry, w 2022 r. – 15 940 zakonnic, a w 2021 r. – 16 307 sióstr.

Z danych wynika, że jest 14 600 profesek, czyli sióstr po ślubach wieczystych (w 2024 r. było ich 14 871), 291 sióstr po ślubach czasowych (w 2024 r. – 353), 63 nowicjuszki (w 2024 r. – 66) i 50 postulantek – rok wcześniej było ich 69.

Poza Polską pracuje 1640 sióstr. Na Wschodzie jest 250 zakonnic, w krajach misyjnych 444 siostry, a reszta – 946 – posługuje w innych krajach.

1093 mniszki w zakonach klauzurowych

Z danych Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce, do której należy 13 rodzin zakonnych w klasztorach klauzurowych, wynika, że w 2025 r. było 1093 mniszki, podczas gdy rok wcześniej było ich 1156. Wśród nich było 1012 profesek wieczystych (w 2024 r. było ich 1068); 52 profeski czasowe (2024 r. – 60); 15 nowicjuszek (2024 r. – 15); 14 postulantek (2024 r. – 13) i 24 aspirantki.

W Polsce jest jeszcze sześć klasztorów, które formalnie nie należą do konferencji. Żyje w nich około 37 mniszek.

Możemy więc powiedzieć, że ogółem we wszystkich klasztorach w Polsce żyje 1130 mniszek. Do wstąpienia w ich szeregi przygotowują się 24 aspirantki. Średnia wieku mniszek w Polsce w 2025 r. wynosiła 58,6 roku

– powiedziała przewodnicząca Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych, karmelitanka bosa s. Teresa Wrona OCD.

Do stanu dziewic konsekrowanych należały 454 kobiety. Najwięcej – 60 – w archidiecezji krakowskiej. Na drugim miejscu znalazła się archidiecezja warszawska, mająca 45 dziewic konsekrowanych, a za nią archidiecezja gdańska – 29 kobiet należących do tego stanu.

W kraju były także 463 osoby należące do stanu wdów i wdowców błogosławionych. Najwięcej ma archidiecezja łódzka – 69 osób i archidiecezja krakowska – 33. Ani jednej osoby należącej do tego stanu nie mają archidiecezja gnieźnieńska, białostocka i diecezja drohiczyńska.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania to inicjatywa papieża Pawła VI. Pierwszy raz był obchodzony 12 kwietnia 1964 r.

kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczby nie kłamią. Coraz mniej chętnych do seminariów i zakonów »
Tematy: Kościół Rzymskokatolickiseminaria duchownekleryk
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj