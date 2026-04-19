Nie wszyscy seniorzy zyskali na przeliczeniu emerytur. Tysiące świadczeń bez zmian

Diana Bartosiuk
dzisiaj, 06:30
ZUS ponownie przeliczył emerytury czerwcowe tym, którzy na emeryturę przeszli w czerwcu w latach 2009-2019. To 220 tysięcy osób, których świadczenia mogły zostać zaniżone. Emeryci zyskali średnio 163 zł więcej, jednak nie wszyscy.

Już na początku marca Zakład Ubezpieczeń Społecznych informował o tym, że kończy przeliczać emerytury czerwcowe. Chodzi o świadczenia przyznane w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych emerytur. Osoby, które miały zaniżone emerytury, otrzymają wyższe, obliczone na nowo świadczenia.

Wyższe emerytury dla tysięcy seniorów

Obowiązek ponownego obliczenia wysokości emerytur przyznanych w czerwcu w latach 2009-2019 roku wynikał z ustawy z 5 sierpnia 2025 r. Emeryci nie musieli składać wniosków, ZUS świadczenia przeliczał automatycznie, jednak część osób zdecydowała się na drogę sądową. To dlatego nie wszystkie emerytury zostały przeliczone.

W czwartek 16 kwietnia ZUS poinformował o tym, że przeliczył już emerytury czerwcowe. Wiadomo, ile osób skorzystało na ponownym obliczeniu świadczeń. To 133 tysiące spośród blisko 220 tysięcy. 61 proc. emerytów zyskało, ich emerytury wzrosną.

800 plus także dla seniorów. Na każde wychowane dziecko, które płaci w Polsce podatki
Emerytury czerwcowe wyższe o 163 zł

Świadczenia wzrosły średnio o 163,36 zł miesięcznie - tak wynika z komunikatu ZUS. Łącznie dzięki przeliczeniu emerytury wzrosły o ponad 21,7 mln zł miesięcznie. Podwyżki mieściły się najczęściej w przedziale od 100 do 200 zł.

Ponowne przeliczenie świadczeń objęło głównie emerytury (stanowiły one 91 proc. wszystkich spraw). 9 proc. stanowiły renty rodzinne po osobach uprawnionych do zaniżonych emerytur czerwcowych. Na przeliczeniu emerytur zyskały głównie kobiety w wieku od 70 do 74 lat.

Chcesz mieć wyższą emeryturę? ZUS radzi: to przekłada się na realny wzrost świadczenia
Tysiące emerytów bez podwyżki świadczeń

39 proc. emerytów, których świadczenia były obliczane na nowo, nie doczekało się podwyżki emerytur. To 86,4 tys. osób. ZUS nie podwyższył emerytur m.in. w sytuacji, gdy emerytura po przeliczeniu nadal była niższa niż minimalna lub gdy obowiązywały limity wypłaty świadczeń (np. w przypadku renty wdowiej).

dodatek pielęgnacyjny
ZUS doda do emerytury prawie 370 zł. Wystarczy spełnić jeden z warunków
zus, pieniądze
ZUS na nowo oblicza wysokość emerytur. Będą wyraźnie niższe. O ile?
400 zł dla seniorów. Trzeba złożyć wniosek
400 zł dla tych, którzy skończyli 65 lat. Ruszył nabór wniosków o bon dla seniora
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Rosja kieruje wzrok na Polskę. Wskazali dwa adresy jako cele ataków
Bramki na autostradzie A4 w Krakowie
Niedziela handlowa 19.04.2026: sklepy otwarte 19 kwietnia czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
Tym, którzy są po pięćdziesiątce ZUS robi przelewy. Niektórzy zobaczą na koncie ponad 4500 tysiące złotych
