O ile konkretnie niższe będą przyszłe emerytury? ZUS już to wie i podaje, ile wypłaci osobom, które na swoim koncie emerytalnym zgromadziły konkretny kapitał. Oto o ile niższe będą przyszłe emerytury, wyliczone już wg nowej tablicy dalszego trwania życia GUS.

Nowa tablica dalszego trwania życia GUS

To nic nowego: Główny Urząd Statystyczny co roku, najczęściej właśnie na przełomie marca i kwietnia, publikuje nową tablicę dalszego trwania życia. Tablice dalszego trwania życia pokazują, ile przeciętnie lat życia pozostało osobie w danym wieku (np. ile lat statystycznie przeżyje 60-latek, 65-latek itd.).

Już wiadomo, że średnia oczekiwana długość życia dla 60-latka w ciągu roku wzrosła o 4,5 miesiąca, a 65-latka wzrosła o 1,9 miesiąca. Zmiana wydaje się być niewielka, ma jednak znaczenie dla wysokości emerytury.

Przykład Tuż po pandemii emerytury były nieco wyższe, ponieważ w latach 2021-2022 prognozowana długość życia była krótsza, z uwagi na wyższą liczbę zgonów.

Tablica dalszego trwania życia GUS to narzędzie, z którego ZUS korzysta m.in. do obliczania wysokości emerytury tym osobom, które w danym roku złożyli wniosek o emeryturę. Nowe tablice obowiązują od 1 kwietnia danego roku do 31 marca kolejnego roku i mogą wpływać na to, kiedy bardziej opłaca się przejść na emeryturę.

Jak ZUS oblicza wysokość emerytury?

ZUS obliczając wysokość przyszłej emerytury korzysta z prostego wzoru: Kwotę kapitału zgromadzonego na koncie w FUS dzieli przez średnią oczekiwaną długość życia. Korzysta przy tym z tablicy GUS, znaczenie ma więc wiek, w jakim decydujemy się wnioskować o emeryturę. Nie wszyscy przechodzą na emeryturę wraz z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), co wg ZUS się opłaca.

Dłuższa aktywność zawodowa i odwlekanie przejścia na emeryturę pozwala zwiększyć wysokość emerytury, kilka lat pracy dłużej może nawet pozwolić na podwojenie wysokości emerytury.

O ile niższe będą przyszłe emerytury? [TABELA]

ZUS podał o ile niższe będą świadczenia wyliczane wg nowej tablicy GUS. Dobra wiadomość jest taka, że osobom, które złożą wniosek o emeryturę od 1 kwietnia 2026 do 31 marca 2027, a które swój powszechny wiek emerytalny osiągnęły przed 1 kwietnia 2026, ZUS obliczy emeryturę na podstawie starej tablicy GUS. W takim przypadku pod uwagę brana jest korzystniejsza dla emeryta opcja.

Średnia dalszego trwania życia w miesiącach

Wiek 2025 2026 60 lat 266,4 268,9 65 lat 220,8 222,7

Wysokość nowej emerytury w zależności od wieku i kapitału

Kapitał: 500 tys. zł do 31 marca 2026 od 1 kwietnia 2026 60 lat 1876,88 zł 1859,43 zł 65 lat 2264,49 zł 2245,17 zł

60-latka z kapitałem emerytalnym 500 tys. zł otrzyma więc emeryturę w wysokości 1859,43 zł, czyli mniej o ok. 17 zł (kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca). 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2245,17 zł, czyli mniej o ok. 19 zł (kapitał zostanie podzielony przez 222,7 miesiąca zamiast 220,8 miesięcy).

Kapitał: 700 tys. zł do 31 marca 2026 od 1 kwietnia 2026 60 lat 2627,63 zł 2603,20 zł 65 lat 3170,29 zł 3143,24 zł

60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2603,20 zł, czyli mniej o ok. 24 zł (kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca). 65-latek z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 3143,24 zł, czyli mniej o ok. 27 zł (kapitał zostanie podzielony przez 222,7 miesiąca zamiast 220,8 miesięcy).