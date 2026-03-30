O ile konkretnie niższe będą przyszłe emerytury? ZUS już to wie i podaje, ile wypłaci osobom, które na swoim koncie emerytalnym zgromadziły konkretny kapitał. Oto o ile niższe będą przyszłe emerytury, wyliczone już wg nowej tablicy dalszego trwania życia GUS.
Nowa tablica dalszego trwania życia GUS
To nic nowego: Główny Urząd Statystyczny co roku, najczęściej właśnie na przełomie marca i kwietnia, publikuje nową tablicę dalszego trwania życia. Tablice dalszego trwania życia pokazują, ile przeciętnie lat życia pozostało osobie w danym wieku (np. ile lat statystycznie przeżyje 60-latek, 65-latek itd.).
Już wiadomo, że średnia oczekiwana długość życia dla 60-latka w ciągu roku wzrosła o 4,5 miesiąca, a 65-latka wzrosła o 1,9 miesiąca. Zmiana wydaje się być niewielka, ma jednak znaczenie dla wysokości emerytury.
Przykład
Tuż po pandemii emerytury były nieco wyższe, ponieważ w latach 2021-2022 prognozowana długość życia była krótsza, z uwagi na wyższą liczbę zgonów.
Tablica dalszego trwania życia GUS to narzędzie, z którego ZUS korzysta m.in. do obliczania wysokości emerytury tym osobom, które w danym roku złożyli wniosek o emeryturę. Nowe tablice obowiązują od 1 kwietnia danego roku do 31 marca kolejnego roku i mogą wpływać na to, kiedy bardziej opłaca się przejść na emeryturę.
Jak ZUS oblicza wysokość emerytury?
ZUS obliczając wysokość przyszłej emerytury korzysta z prostego wzoru: Kwotę kapitału zgromadzonego na koncie w FUS dzieli przez średnią oczekiwaną długość życia. Korzysta przy tym z tablicy GUS, znaczenie ma więc wiek, w jakim decydujemy się wnioskować o emeryturę. Nie wszyscy przechodzą na emeryturę wraz z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), co wg ZUS się opłaca.
Dłuższa aktywność zawodowa i odwlekanie przejścia na emeryturę pozwala zwiększyć wysokość emerytury, kilka lat pracy dłużej może nawet pozwolić na podwojenie wysokości emerytury.
O ile niższe będą przyszłe emerytury? [TABELA]
ZUS podał o ile niższe będą świadczenia wyliczane wg nowej tablicy GUS. Dobra wiadomość jest taka, że osobom, które złożą wniosek o emeryturę od 1 kwietnia 2026 do 31 marca 2027, a które swój powszechny wiek emerytalny osiągnęły przed 1 kwietnia 2026, ZUS obliczy emeryturę na podstawie starej tablicy GUS. W takim przypadku pod uwagę brana jest korzystniejsza dla emeryta opcja.
Średnia dalszego trwania życia w miesiącach
|Wiek
|2025
|2026
|60 lat
|266,4
|268,9
|65 lat
|220,8
|222,7
Wysokość nowej emerytury w zależności od wieku i kapitału
|Kapitał: 500 tys. zł
|do 31 marca 2026
|od 1 kwietnia 2026
|60 lat
|1876,88 zł
|1859,43 zł
|65 lat
|2264,49 zł
|2245,17 zł
60-latka z kapitałem emerytalnym 500 tys. zł otrzyma więc emeryturę w wysokości 1859,43 zł, czyli mniej o ok. 17 zł (kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca). 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2245,17 zł, czyli mniej o ok. 19 zł (kapitał zostanie podzielony przez 222,7 miesiąca zamiast 220,8 miesięcy).
|Kapitał: 700 tys. zł
|do 31 marca 2026
|od 1 kwietnia 2026
|60 lat
|2627,63 zł
|2603,20 zł
|65 lat
|3170,29 zł
|3143,24 zł
60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2603,20 zł, czyli mniej o ok. 24 zł (kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca). 65-latek z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 3143,24 zł, czyli mniej o ok. 27 zł (kapitał zostanie podzielony przez 222,7 miesiąca zamiast 220,8 miesięcy).
Ważne
Warto pamiętać, że tablica dalszego trwania życia GUS nie wpływa na wysokość już przyznanych emerytur i pobieranych świadczeń.