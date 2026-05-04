Ekonomiści uważają, że na tańsze kredyty będziemy musieli poczekać. Stopy procentowe w maju: co zdecyduje RPP

- Kluczowym zadaniem Rady pozostaje utrzymanie inflacji w pobliżu celu Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5% z dopuszczalnym odchyleniem o 1 punkt procentowy w górę lub w dół - stwierdza Dawid Róg, dyrektor oddziału i ekspert rynków Lendi w Łodzi .

Stopy procentowe w maju 2026: co wpłynie na decyzję RPP\

Widać że inflacja w Polsce w ostatnich miesiącach wyraźnie spowolniła i utrzymuje się w pobliżu celu banku centralnego, stabilnie. Znaczy to, że presja cenowa w gospodarce jest znacznie mniejsza niż w poprzednich latach, z uwzględnieniem, że część kategorii, szczególnie usługi, nadal charakteryzuje się relatywnie szybszym wzrostem cen.

To wskazuje, że proces powrotu inflacji do stabilnego poziomu nie jest jeszcze całkowicie zakończony.

- Spodziewamy się, że RPP utrzyma w tym tygodniu stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Napływające z rynku wieści i dane mogą jednak skłonić decydentów do zmiany tonu, co prawdopodobnie przełoży się na bardziej ostrożne i mniej optymistyczne wypowiedzi prezesa Adama Glapińskiego - komentuje, Roman Ziruk, starszy analityk Ebury.

- Zakłócenia w dostawach surowców energetycznych utrzymują się, wywierając presję na wzrost cen. Kwestie te znajdują już odzwierciedlenie w danych – dynamika cen konsumpcyjnych w Polsce w kwietniu była wyraźnie wyższa od szacunków konsensusu, co wzbudza nowe obawy dotyczące rozlewania się inflacji - dodaje ekspert.

Polska gospodarka rośnie, choć w tempie umiarkowanym

Sytuacja gospodarcza pozostaje stosunkowo dobra. Wzrost gospodarczy utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, wspierany przez konsumpcję gospodarstw domowych oraz stopniowe odbudowywanie inwestycji. Rynek pracy pozostaje stabilny, a bezrobocie utrzymuje się na niskim poziomie. Jednocześnie tempo wzrostu wynagrodzeń zaczęło się stabilizować, co ogranicza ryzyko ponownego nasilenia presji inflacyjnej.

– Inwestorzy pozostają jednak ostrożni. Wzrost stawek IRS oraz rentowności części instrumentów dłużnych sugeruje, że uczestnicy rynku nie są już tak pewni dalszych obniżek stóp procentowych w najbliższym czasie. - Oczekiwania dotyczące przyszłej polityki monetarnej stały się bardziej zróżnicowane, a część inwestorów zakłada, że obecny poziom stóp może zostać utrzymany przez dłuższy okres – dodaje ekspert Dawid Róg.

Geopolityka destabilizuje stopy procentowe

Dodatkowym elementem niepewności jest sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie, w szczególności napięcia związane z Iranem. Konflikt ten wpływa na ceny surowców energetycznych, zwłaszcza ropy naftowej, które w ostatnim czasie wzrosły. Wyższe ceny energii mogą w przyszłości ponownie zwiększać presję inflacyjną, co z punktu widzenia banku centralnego jest ważnym czynnikiem ryzyka.

Obecne uwarunkowania makroekonomiczne i sytuacja na rynkach finansowych, najbardziej prawdopodobnym czyni scenariusz, że na majowym posiedzeniu zapadnie decyzja o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Taka decyzja pozwoliłaby Radzie ocenić wpływ wcześniejszych działań na gospodarkę oraz obserwować rozwój sytuacji inflacyjnej w kolejnych miesiącach.

Daleko do perspektywy obniżki stóp procentowych

Dalsze obniżki stóp procentowych są możliwe, jednak prawdopodobnie nie nastąpią od razu. RPP może przyjąć bardziej ostrożne podejście, szczególnie w kontekście ryzyka wzrostu cen energii i niepewności na rynkach międzynarodowych. Podwyżki stóp procentowych wydają się natomiast mało prawdopodobne, ponieważ obecny poziom inflacji nie wskazuje na potrzebę ponownego zacieśniania polityki monetarnej.

Jeżeli RPP zdecyduje się pozostawić stopy procentowe bez zmian, reakcja rynków finansowych może być ograniczona, ponieważ taki scenariusz jest w dużej mierze oczekiwany przez inwestorów. Stabilny poziom stóp oznaczałby utrzymanie zbliżonych kosztów finansowania dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Dawid Róg, zwraca uwagę na fakt, że brak zmian w polityce monetarnej może oznaczać względną stabilność kursu złotego, co jest dobre dla rynku walutowego. Natomiast rynek obligacji będzie nadal reagował przede wszystkim na zmiany globalnych nastrojów oraz oczekiwania inflacyjne.

Rynek cierpliwie i z optymizmem poczeka na kolejne obniżki stóp procentowych

Majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej prawdopodobnie nie przyniesie istotnych zmian w poziomie stóp procentowych. Stabilna inflacja oraz umiarkowany wzrost gospodarczy sprzyjają utrzymaniu obecnej polityki monetarnej.

Jednocześnie czynniki zewnętrzne, takie jak napięcia geopolityczne i zmienność cen surowców, powodują, że RPP może zachować ostrożność i odłożyć ewentualne dalsze decyzje o zmianach stóp procentowych na kolejne miesiące.