Tajemnicza śmierć rosyjskiego generała. Przy ciele znaleziono pistolet

Wojciech Rodak
dzisiaj, 19:45
[aktualizacja dzisiaj, 19:46]
Tajemnicza śmierć rosyjskiego generała. Przy ciele znaleziono pistolet
Nie żyje gen. Stanisław Pietrow – pierwszy dowódca Wojsk Obrony Radiologicznej, Chemicznej i Biologicznej Federacji Rosyjskiej, współtwórca ciężkich miotaczy ognia TOS-1 Buratino. Wiadomość o śmierci sędziwego oficera wypłynęła dopiero po miesiącu – okazało się, że najpewniej popełnił samobójstwo.

Obok ciała znaleziono broń

Rosyjskie media – w tym agencja RIA Nowosti i dziennik Izwiestia – podały, że ciało gen. Pietrowa zostało znalezione przez krewnych w jego moskiewskim mieszkaniu 2 kwietnia rano. Ciało 87-latka znajdowało się na krześle w kuchni. Obok niego leżała broń.

Kim był gen. Stanisław Pietrow?

Pietrow urodził się w 1939 r. w Niznym Nowogrodzie. Służył w wojskach chemicznych od 20. roku życia. Był ich ostatnim głównodowodzącym w ZSRR i pierwszym głównodowodzącym rosyjskich Wojsk Obrony Radiologicznej, Chemicznej i Biologicznej (szefował im 2001 r.).

W czasach ZSRR należał do współtwórców systemu TOS-1 Buratino, czyli tzw. ciężkiego miotacza ognia, wystrzeliwującego pociski termobaryczne – broni o potężnej mocy. Poza tym opracował wiele typów miotaczy ognia, broni zapalającej i aerozolowej. Zajmował się również likwidacją skutków katastrofy w Czarnobylu.

Z oficjalnej biografii wynika, że gen. Pietrow pełnił funkcję głównego pracownika naukowego instytucji znanej jako 27. Centrum Naukowe Ministerstwa Obrony Rosji. Była ona objęta sankcjami UE, USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Ukrainy i Kanady za udział w „opracowywaniu i wdrażaniu broni chemicznej” stosowanej przez rosyjską armię.

Ktoś pomógł generałowi?

Z kolei ukraiński serwis Militarnyi delikatnie sugeruje, że śmierć Pietrowa niekoniecznie była samobójstwem. Przypomina, że 17 grudnia 2024 r. gen. Igor Kiryłow – także pełniący funkcję dowódca wojsk chmicznych armii rosyjskiej – zginął w wyniku eksplozji w Moskwie. Razem z nim śmierć poniósł jego asystent.

Do wybuchu doszło, gdy mężczyźni wychodzili z klatki schodowej. Według ustaleń śledczych ładunek wybuchowy umieszczono w hulajnodze elektrycznej zaparkowanej przy wejściu do budynku. Eksplozja wyrwała drzwi wejściowe i wybiła okna w mieszkaniach od pierwszego do czwartego piętra.

Dzień przed zamachem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o postawieniu gen. Kiryłowowi zarzutów dotyczących wydawania rozkazów użycia broni chemicznej przeciwko Siłom Zbrojnym Ukrainy.

