Atak terrorystyczny w centrum Moskwy

Według niej postępowanie karne jest prowadzone w oparciu o przestępstwa przewidziane w art. 105, 205 i 222 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Śledczy ustalają okoliczności, a na miejscu pracuje zespół dochodzeniowo-śledczy. O wstępnych czynnościach dochodzeniowych poinformowano przewodniczącego Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksandra Bastrykina – powiedział Petrenko.

„Szef wydziału wydał szereg poleceń i kontrolował przebieg śledztwa w centralnym biurze Komitetu Śledczego Rosji” – podsumował oficjalny przedstawiciel.

Zmacha na rosyjskiego generała

Generał broni Igor Kiriłłow jego asystent zginęli w eksplozji na Alei Rjazanskiego w Moskwie. Według oficjalnej przedstawicielki Rosyjskiego Komitetu Śledczego Swietłany Petrenko, do ataku użyto ładunku wybuchowego o mocy 300 g trotylu ukrytego w hulajnodze.

„Według śledztwa rankiem 17 grudnia na Prospekcie Rjazanskim w Moskwie doszło do zdetonowania ładunku wybuchowego <...> W wyniku zdarzenia szef oddziałów ochrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Igor Kiriłłow i jego asystent zmarli” – powiedziała, dodając, że urządzenie zostało umieszczone w hulajnodze.

Rosyjski Komitet Śledczy wszczął postępowanie w sprawie zabójstwa

Petrenko poinformowała, że Główny Wydział Śledczy Rosyjskiego Komitetu Śledczego w Moskwie wszczął postępowanie w sprawie zabójstwa. Na miejscu zdarzenia pracują śledczy, kryminolodzy i służby operacyjne. Ustalono wszystkie okoliczności przestępstwa.

Jak poinformował korespondent TASS, na miejscu eksplozji pracują saperzy. Teren wokół budynku mieszkalnego, w którym doszło do eksplozji, został otoczony kordonem. Na miejsce przybyło kierownictwo stołecznej siedziby MSW. Śledczy, lekarze pogotowia ratunkowego i służby ratunkowe nadal pracują.

Niszcząca siła wybuchu

Jak podaje korespondent TASS, w wyniku eksplozji uszkodzonych zostało kilka samochodów i wybito szyby w wejściu do budynku. Jak wcześniej informowały służby operacyjne, eksplozja uszkodziła także okna od I do IV piętra.

Generał Kiriłłow skazany zaocznie na Ukrainie

Wczoraj Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) skazała Kiriłłowa zaocznie za stosowanie na Ukrainie zakazanej broni chemicznej, poinformował Kyiv Independent. SBU twierdzi, że Rosja pod dowództwem Kiriłłowa użyła broni chemicznej blisko 5000 razy. Kiriłłow był objęty międzynarodowymi sankcjami za rolę, jaką odegrał inwazji Rosji na Ukrainie.

Kim był generał Kiriłłow?

Igor Kiriłłow urodził się 13 lipca 1970 roku w Kostromie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Dowodzenia Wojskowego Obrony Chemicznej w Kostromie (1991), Wojskowej Akademii Obrony Radiologicznej, Chemicznej i Biologicznej (RCB) im. Marszałka Związku Radzieckiego S.K. Tymoszenki (2007). Po studiach, od 1991 do 1995, pełnił funkcję dowódcy plutonu w Zachodniej Grupie Wojsk w Niemczech i Moskiewskim Okręgu Wojskowym. Następnie, aż do 2009 roku, sukcesywnie przechodził od dowódcy kompanii do dowódcy odrębnej brygady ochrony NBC.

Od 2009 roku pełnił różne stanowiska w Biurze Szefa Rosyjskich Sił Obrony Chemicznej Sił Zbrojnych Rosji. Od września 2014 roku do kwietnia 2017 roku był szefem Wojskowej Akademii Obrony NBC im. Marszałka Związku Radzieckiego S.K. Tymoszenko. W kwietniu 2017 roku został powołany na stanowisko szefa Rosyjskich Sił Obrony Chemicznej Sił Zbrojnych Rosji.