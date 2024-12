Drogie jak przewoźnicy kolejowi

Reklama

Chociaż pociągi emitują mniej gazu cieplarnianego niż samoloty i samochody, to nadal zbyt wielu pasażerów rezygnuje z korzystania z usług operatorów kolejowych uważają aktywiści z T&E. Turyści wybierają loty samolotami jako tańszy i wygodniejszy środek transportu do miejsc wypoczynku. Również rzesze pracujących Europejczyków wolą dojeżdżać do pracy własnym samochodem niż transportem publicznym, uznając ten pierwszy za mniej niezawodny.

T&E oceniło w swoim raporcie przewoźników na podstawie ośmiu kryteriów obejmujących koszty i jakość usługi, przypisując większą wagę czynnikom, które pasażerowie uznali za ważne, takim jak ceny biletów i specjalne taryfy. Mniej istotne czynniki, takie jak zasady dotyczące przewozu rowerów i oferty nocnych pociągów, przyczyniły się do ogólnej oceny w wysokości 5 proc.

Najlepsi w Europie

Najlepszy wynik otrzymał włoski operator kolejowy Trenitalia, który uzyskał najwyższą ocenę w rankingu: średnio 7,7 punktów na 10 możliwych. Na kolejnych miejscach znaleźli się: szwajcarski SBB, czeski RegioJet, austriacki ÖBB i francuski SNCF.

Na sukces Trenitalia wpłynęła ponad dekada rywalizacji na włoskiej sieci kolei dużych prędkości z innym operatorem kolejowym, Italo, co zmusiło obu operatorów do zapewnienia lepszej obsługi podróżnym. Pochwały zebrali również Szwajcarzy, których inwestycje w infrastrukturę kolejową pomogły SBB zaoferować najbardziej punktualną obsługę tras.

PKP lepsze niż nam się wydaje

W środku ogólnej stawki znalazł się nasz narodowy przewoźnik. PKP zajęło 13. miejsce w rankingu z ogólną punktacją 6,1. Najmocniejszymi stronami polskich kolei okazały się wygoda (8,1 punktu), nocne przejazdy (8 punktów) oraz ceny biletów (7,1 punktu). Piętą achillesową PKP okazały się: niezawodność/punktualność (4,5 punktu), rezerwacja biletów (3,7 punktu) i polityka dotycząca przewozów rowerów (3,6 punktu).

Deutsche Bahn i inni maruderzy

Dla porównania słynący niegdyś z punktualności i rzetelności niemiecki przewoźnik, Deutsche Bahn, zajął dopiero 16 miejsce z wynikiem 5,9 punktu. Na dole listy znalazły się francuski Ouigo, grecki Hellenic Train i na ostatnim miejscuEurostar.

Brytyjskie koleje najgorsze w Europie

W raporcie stwierdzono, że trzy najdroższe firmy kolejowe w Europie działają w całości lub częściowo w Wielkiej Brytanii. Eurostar, który obsługuje trasy takie jak Londyn-Paryż i Londyn-Bruksela, pobiera prawie dwukrotnie wyższą średnią cenę za kilometr przy porównywaniu tras o porównywalnej długości, jak wynika z raportu. Mimo to aktywiści pochwalili Brytyjczyków za wypłacanie klientom rekompensat za opóźnienia.

Eurostar poinformował, że zaktualizował swoją platformę do rezerwacji biletów i politykę rowerową od czasu zebrania danych i ponownie uruchomił usługę zakupu biletów last minute po obniżonych cenach. Stwierdził, że nie zapewnia automatycznych zwrotów kosztów za opóźnienia, ponieważ chciał pozwolić klientom wybrać rodzaj odszkodowania, jakie otrzymają.

Eurostar odpowiada audytorom

„Jesteśmy przekonani, że gdyby ten raport został ponownie sporządzony, wyniki byłyby lepsze” — powiedział rzecznik Eurostar. „W tym roku podróżowała z nami rekordowa liczba pasażerów i spodziewamy się, że liczba ta wzrośnie, ponieważ nadal inwestujemy w nasze usługi”.

Podróż na jednym bilecie

Europa ma rozległą sieć kolejową, ale pasażerowie często czują ogromną frustrację, nie mogąc skorzystać z jednego systemu biletowego obejmującego wszystkie kraje UE. Dlatego już w przyszłym roku Komisja Europejska planuje zaproponować uproszczony system przejazdów, aby umożliwić klientom zakup jednego biletu, który zachowa ich prawa również w przypadku opóźnienia pociągu.

Bilety lotnicze nadal tańsze niż kolejowe

Jak wynika z raportu Greenpeace z ubiegłego roku, bilety kolejowe w Europie kosztują około dwa razy więcej niż bilety lotnicze na tych samych trasach. Victor Thévenet, ekspert ds. kolei i główny autor raportu T&E, powiedział, że ludzie chcieliby podróżować pociągiem, ale „wielu z nich powstrzymuje się przed tym, ponieważ cena jest zbyt wysoka, zwłaszcza dla rodzin lub ponieważ pociąg nie jest niezawodny”, czytamy w artykule The Guardian.

Aktywiści z T&E w podsumowaniu raportu zaapelowali do rządów poszczególnych krajów o większe wsparcie dla przewoźników kolejowych. Wyjdzie to nie tylko na zdrowie środowisku naturalnemu, ale pomoże też walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, które zwłaszcza w Polsce jest bardzo dotkliwe.