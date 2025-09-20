Pendolino do Zakopanego

„Pendolino do Zakopanego? Tak! I to w podwójnej dawce. Bilety na pierwszy pociąg sprzedały się błyskawicznie, dlatego… uruchamiamy drugi już 18.10! Rezerwuj swoje miejsce i jedź w stronę Tatr komfortowo, szybko i bez korków” – napisał minister Klimczak na portalu X.

Reklama

Bilet promocyjny za złotówkę

Cena biletu na specjalny przejazd, tak jak w pierwszej sprzedaży, wyniesie symboliczną złotówkę. Sprzedaż na dodatkowy pociąg rozpocznie się w środę. Kurs promocyjny obejmie trasę Warszawa – Zakopane.

To promocyjne przejazdy Pendolino pod Tatry przed uruchomieniem regularnych kursów do Zakopanego. Jak poinformowało wcześniej PKP Intercity, od 14 grudnia pociąg Express InterCity Premium zapewni bezpośrednie połączenie z Gdyni do Zakopanego w czasie siedmiu godzin. Skład zatrzyma się m.in. w Warszawie i Krakowie, a w wakacje kursy zostaną wydłużone do Kołobrzegu.

Wymiar marketingowy połączenia z Zakopanem

Przedstawiciele branży turystycznej wskazują, że uruchomienie Pendolino do Zakopanego ma nie tylko znaczenie praktyczne, skracając czas dojazdu i podnosząc komfort podróży, ale także duży wymiar marketingowy. Według branży szybkie i prestiżowe połączenie kolejowe pod Tatry może przyciągnąć do Zakopanego bardziej zamożnych gości i budować wizerunek kurortu jako miejsca dostępnego komunikacyjnie na wysokim poziomie.

Branża turystyczna porównuje efekt Pendolino do słynnej przedwojennej Luxtorpedy, podkreślając podobieństwo w prestiżu i szybkości połączenia. Słynna Luxtorpeda, aerodynamiczny skład spalinowy z lat 30. XX w., ustanowiła w 1936 r. rekord na trasie Kraków – Zakopane, pokonując ją w 2 godziny i 18 minut.

Nowe połączenia Pendolino są możliwe dzięki modernizacji linii kolejowej na Podhale, zakończonej w grudniu 2023 r. Inwestycja o wartości ponad 1,4 mld zł netto objęła odnowienie ponad 100 km torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych. We wrześniu 2023 r. z kolei otwarto po kilkuletniej rewitalizacji historyczny budynek dworca kolejowego w Zakopanem.