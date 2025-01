Nowa opłata za wjazd do Wielkiej Brytanii. Ile kosztuje? Kogo dotyczy?

Od jutra turyści ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, którzy w ruchu bezwizowym przekroczą granicę Wielką Brytanię, będą musieli posiadać nowy dokument uprawniający do wjazdu do kraju. I to niezależnie od ostatecznego celu podróży. Czym jest Elektroniczna Autoryzacja Podróży? Jak ją kupić? Ile trzeba za nią zapłacić? Kiedy Polacy będą musieli wykupić ETA?