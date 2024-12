Lądowanie awaryjne Embraera 190 linii Azerbaijan Airlines. Mgła i ptak możliwą przyczyną katastrofy

Samolot linii Azerbaijan Airlines, Embraer 190 z lotu J2-8243, lecący z Baku do Groznego, zmuszony był do awaryjnego lądowania niedaleko Aktau. Zadziwiające okoliczności zmusiły pilota do zmiany trasy – czy to jedynie mgła w Groznym, czy może ptak zagrażający bezpieczeństwu pasażerów stał się przyczyną tego dramatycznego wydarzenia?