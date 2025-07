Trump krytykuje szefa Fed

„Jerome «Spóźniony» Powell znowu to zrobił!!! Jest ZBYT SPÓŹNIONY, a właściwie ZBYT WŚCIEKŁY, ZBYT GŁUPI I ZBYT POLITYCZNY, żeby mieć stanowisko prezesa Rezerwy Federalnej” – napisał prezydent USA w porannym wpisie na portalu społecznościowym.

„Kosztuje nasz kraj BILIONY DOLARÓW, a do tego dochodzi jedna z najbardziej niekompetentnych lub skorumpowanych renowacji budynków w historii budownictwa! Innymi słowy, «Spóźniony» to TOTALNY NIEUDACZNIK, a nasz kraj płaci za to cenę!” – dodał.

Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych

Obelgi Trumpa są reakcją na środową decyzję komitetu Fed o ponownym pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie mimo usilnych żądań Trumpa, by je obniżyć.

Powell tłumaczył w środę na konferencji prasowej, że decyzja ma związek z wciąż niepewnymi perspektywami gospodarczymi i niejasnymi efektami wprowadzania nowych ceł. Jednocześnie ocenił, że sytuacja gospodarcza jest nadal dobra. Decyzja komitetu po raz pierwszy od lat nie zapadła jednak jednogłośnie, bo zdanie odrębne zgłosiło dwoje z jedenastu głosujących członków.

Trump odniósł się we wpisie do kosztów renowacji budynku Rezerwy Federalnej, która jego zdaniem kosztuje zbyt wiele i która sprowokowała część Republikanów w Kongresie do wszczęcia dochodzenia w tej sprawie przeciwko szefowi Fed. Kadencja Powella - powołanego pierwotnie przez Trumpa w 2017 r. - upływa za 9 miesięcy.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński