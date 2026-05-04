Nowe przepisy dla krwiodawstwa: zmiany kwalifikacji i stanowisk w centrach krwi [Projekt rozporządzenia MZ]

W poniedziałek, 4 maja 2026 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek. Projektodawcy wskazali, że obecne regulacje nie są spójne, co w praktyce przekłada się na problemy z oceną kwalifikacji kandydatów do pracy w jednostkach publicznej służby krwi. Nowelizacja uwzględnia uchwałę nr 2/2025 Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dotyczącą uzupełnienia katalogu wymaganych w kwalifikacji zawodowych na niektórych stanowiskach oraz ujednolicenie nomenklatury stosowanej do określenia minimalnych wymaganych kwalifikacji zawodowych od osób zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi.

Nowe przepisy dla krwiodawstwa: zmiany kwalifikacji i stanowisk w centrach krwi [Projekt rozporządzenia]

Projektowane rozwiązania mają poprawić funkcjonowanie centrów krwiodawstwa. Jak wskazano w uzasadnieniu, jednostki publicznej służby krwi od lat zmagają się z niedoborem kadr spełniających formalne kryteria. Nowe przepisy mają ograniczyć te trudności i usprawnić działanie systemu.

Projekt zakłada ujednolicenie nazewnictwa i dostosowanie wymagań do aktualnego podziału dziedzin i dyscyplin naukowych obowiązującego w szkolnictwie wyższym. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, "obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki nie wyodrębnia np. dziedzin: nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu, do których odwołuje się rozporządzenie będące przedmiotem niniejszego projektu, tylko np. jedną dziedzinę nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a nauki biologiczne definiuje nie jako odrębną dziedzinę tylko jako dyscyplinę w ramach jednej dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych". Projekt uwzględnia aktualizację podziału na dziedziny i dyscypliny naukowe w zakresie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa na stanowiskach w działach i pracowniach tych jednostek. W ocenie projektodawców, zmiany te przyczynią się do umożliwienia centrom krwiodawstwa i krwiolecznictwa zatrudniania na stanowiskach w poszczególnych działach i pracowniach osób zgodnie z nomenklaturą Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nowe stanowiska dla pielęgniarek i położnych

Projekt rozporządzenia uwzględnia także postulaty związków zawodowych. Zakłada wprowadzenie nowych stanowisk:

starszy asystent pielęgniarstwa,

asystent pielęgniarstwa,

młodszy asystent pielęgniarstwa.

Na powyższych stanowiskach byłyby zatrudniane pielęgniarki i położne. Jak wskazano w uzasadnieniu, osoby te zatrudniano wyłącznie na stanowiskach młodsza/starsza pielęgniarka, chociaż to stanowisko przeznaczone jest dla pielęgniarek posiadających średnie wykształcenie.

Projekt zawiera także regulację przejściową, która umożliwia osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi na stanowisku kierownika działu preparatyki w dniu wejścia w życie rozporządzenia, które nie spełniają wymagań określonych nowymi przepisami, uzupełnienie posiadanego wykształcenia w okresie 7 lat od dnia jego wejścia w życie.

Od kiedy zmiany?

Za projekt odpowiedzialny jest resort zdrowia. Projekt zakłada wejście w życie zmian po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.