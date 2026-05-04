Dezinformacja w internecie ma wymiar indywidualny oraz bezpieczeństwa państwa

Opowiadając o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z dezinformacją, Mariusz Kaczmarek zwrócił uwagę na kilka wymiarów. Pierwszy ma charakter indywidualny, chodzi o edukację każdego obywatela, aby potrafił wyławiać nieprawdziwe informacje. Drugą sprawą jest ekosystem wiarygodności, jak to ujął Mariusz Kaczmarek. Jego fundamentem są niezależne media, stąd tak ważne jest, aby istniały warunki dla ich funkcjonowania w cyfrowej przestrzeni.

Dyrektor zarządzający pionem technologicznym w Totalizatorze Sportowym zwrócił również uwagę w kontekście rzetelności informacji na znaczenie działania niezależnego systemu sprawiedliwości.

Dezinformacja i bezpieczeństwo narodowe

Ważnych wątków jest więcej, chodzi również m.in. o platformy technologiczne, ich działanie i treści, jakie są osiągalne za ich pośrednictwem.

Mariusz Kaczmarek zwrócił jeszcze uwagę na kapitał społeczny i niski poziom zaufania wśród Polaków. To także utrudnia racjonalną ocenę wiarygodności informacji (łatwiej wierzymy „swoim”, podzielającym te same poglądy).

Przedstawiciel Totalizatora Sportowego podkreślił również, że dezinformacja jest wykorzystywana jako broń hybrydowa, w tle jest zatem bezpieczeństwo narodowe.

Skuteczna ochrona dzieci w internecie

Mariusz Kaczmarek odpowiadał również na pytanie, co powinno być priorytetem: edukacja cyfrowa czy odpowiedzialność platform technologicznych za środowisko, w którym funkcjonują najmłodsi użytkownicy?– Jeśli się nad tym głęboko zastanowić, odpowiedź nie jest taka prosta i intuicyjna – zauważył. – Mimo wszystko dla mnie edukacja cyfrowa nie jest priorytetem w świecie budowania odpowiedzialności – zaznaczył i zwrócił uwagę na asymetrię zasobów: miliardy dolarów będących w dyspozycji platform technologicznych, zatrudnianych przez nich ekspertów behawioralnych, algorytmy nakierowane na odbiorcę.

– Trudno jest edukować dziecko mówiąc mu „nie jedz z tego szkodliwego plastikowego pojemnika”. Bardziej powinniśmy na to patrzeć z perspektywy „nie produkujmy albo nie pakujmy jedzenia w plastikowe, szkodliwe pojemniki” – użył porównania Mariusz Kaczmarek.

W jaki dokładnie sposób walczyć z dezinformacją? Jak zbalansować potrzebę ochrony użytkowników w sieci z zasadą wolności i innowacyjnością internetu?

