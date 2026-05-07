Rosja wzywa kraje do ewakuacji dyplomatów. Główne uderzenie ma pójść w stolicę

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 08:00
MSZ Rosji poinformowało w środę, że wysłało notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie z wezwaniem do ewakuowania we właściwym czasie personelu z Kijowa. Wyjaśniono, że wezwanie to efekt „nieuchronnego ataku odwetowego sił zbrojnych Rosji na Kijów, w tym na ośrodki decyzyjne”, jeśli Ukraina zrealizuje swoje plany zakłócenia obchodów Dnia Zwycięstwa w Moskwie.ów

„Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do władz Państwa kraju/kierownictwa Państwa organizacji o potraktowanie tego wezwania z najwyższą odpowiedzialnością i zapewnienie ewakuowania we właściwym czasie personelu dyplomatycznego i innych misji, a także swoich obywateli z Kijowa” - napisało MSZ Rosji w nocie.

Wojna w Ukrainie. Rosja grozi atakiem na Kijów, wzywa kraje do ewakuacji dyplomatów

W poniedziałek rosyjski przywódca Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, które będzie obowiązywać 8 i 9 maja. Decyzja ta jest związana z obchodami 81. rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941-45.

Jednocześnie ministerstwo obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń przez wojska ukraińskie obchodów w Moskwie siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy.

Najbardziej bezpieczne polskie miasta w razie wojny. Podali nową listę

Ukraina ogłosiła zawieszenie broni. Rozejm złamany przez Rosjan tuż po północy

W reakcji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił „reżim ciszy”, tj. wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę.

„Od tego momentu będziemy reagować symetrycznie. Nadszedł czas, aby rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie ministerstwo obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy” – oświadczył Zełenski.

Prezydent Ukrainy odrzucił przy tym pomysł jednodniowego zawieszenia broni w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, określając go jako „nieuczciwy” i zaznaczając, że Kijów nie otrzymał jeszcze żadnej oficjalnej propozycji zawieszenia broni 9 maja.

Źródło: PAP
