Ceny paliw na weekend. Podano nowe stawki

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 13:12
[aktualizacja dzisiaj, 16:14]
Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37 zł, benzyny 98 - 6,93 zł, a oleju napędowego - 6,82 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw spadną w porównaniu z piątkiem.

Cena benzyny i cena oleju napędowego

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,39 zł, benzyny 98 - 6,98 zł, a oleju napędowego - 6,85 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Maksymalne ceny paliw

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Czym jest cena maksymalna paliwa?

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Źródło: PAP
