Od kilkunastu lat Stargard ma już obwodnicę na kierunku wschód-zachód, dzięki południowej obwodnicy, która omija miasto drogą ekspresową S10. Jednak to obejście nie rozwiązuje do końca problemu tranzytu, ponieważ przez centrum Stargardu nadal przebiega droga DK20. Trasa ta obecnie prowadzi od węzła Stargard Wschód na S10 przez miejscowości Święte i Strachocin do miasta, gdzie na trasie przejazdu jest wiele przejść dla pieszych i skrzyżowań. Teraz to się zmieni.

Nowa obwodnica nie tylko wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, ale też skróci dystans, jaki kierowcy będą pokonywać. Obecnie długość DK20 od węzła Stargard Wschód przez miasto to 7,4 km, zaś przejazd obwodnicą będzie krótszy o 2,9 km.

Biorąc pod uwagę charakterystykę drogi w mieście (ograniczona prędkość, skrzyżowania i przejścia dla pieszych), obwodnica skróci czas przejazdu nawet czterokrotnie, o czym kierowcy będą mogli się przekonać po zakończeniu prac, które planowane jest w IV kwartale 2027 roku.

Obwodnica Stargardu na wschód od miasta

Obwodnica Stargardu będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Początek inwestycji planowany jest od węzła Stargard Wschód na połączeniu DK20 i S10. Trasa obwodnicy będzie prowadziła w kierunku północnym. Wiaduktem nad obwodnicą zostanie przeprowadzona droga gminna. Na początkowym fragmencie trasy powstanie również zatoka do kontroli dla Inspekcji Transportu Drogowego.

Następnie DK20 w nowym przebiegu przetnie dolinę rzeki Krąpiel (powstanie tu most zintegrowany z przejściem dla średnich zwierząt) i drogę powiatową Strachocin - Sułkowo, gdzie zaplanowano budowę wiaduktu w ciągu drogi powiatowej. Dalej obwodnica przejdzie nad linią kolejową nr 202 Stargard - Gdańsk i włączy się w obecny przebieg DK20, około 500 m za granicą Stargardu. Umowę na realizację obwodnicy Stargardu w systemie projektuj i buduj GDDKiA podpisała z firmą Strabag. Trasa o długości 4,5 km będzie kosztowała ponad 76 mln zł.

Decyzja ZRID i co dalej?

Uzyskania decyzji ZRID umożliwia wykonawcy przystąpienie do prac w terenie, jednak prace nie ruszą natychmiast. GDDKiA planuje przekazać wykonawcy plac budowy w grudniu br. i wtedy ruszą wstępne prace. Natomiast zasadnicze roboty budowlane w pełnym zakresie powinny ruszyć dopiero wiosną przyszłego roku, po zakończeniu okresu zimowego. Na półmetku są już badania archeologiczne prowadzone w zakresie inwestycji.