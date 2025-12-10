- To część trasy, która połączy rondo przy ul. Legionów z rondem na ul. Jagiełły. W ramach tego odcinka Oświęcim zyska trzeci most na Sole. Cała 9-km trasa skomunikuje w połowie 2026 roku miasto z trasą S1 w województwie śląskim – powiedział Michna.

Jak dodał, otwarcie odcinka zaplanowano na godzinę 14. Po nim samochody będą mogły korzystać z drogi.

Kolejny odcinek obwodnicy

Obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44 to nowa droga o długości nieco ponad 9 km. Poprowadzi od węzła Oświęcim na powstającej drodze ekspresowej S1 do okolic skrzyżowania ul. Zatorskiej i Grojeckiej. Trasa ominie od południa miasto, zapewniając szybkie połączenie z drogą ekspresową Mysłowice – Bielsko-Biała, a dzięki temu również z autostradą A4. Sam węzeł Oświęcim znajduje się już na terenie województwa śląskiego, między miejscowościami Bojszowy i Jedlina.

Dwa odcinki otwarte wcześniej

Dotychczas otwarto już ponad 2-km wschodniej części obwodnicy wraz z rondem na ul. Jagiełły w Oświęcimiu w grudniu 2024 roku oraz - w sierpniu br. - ponad 4 km zachodniego fragmentu arterii, który łączy węzeł Oświęcim na S1 z rondem w Pławach.

Oświęcim zyska szybkie połączenie z wieloma trasami

Cała obwodnica będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Zostanie połączona z innymi szosami w sześciu miejscach - poprzez węzeł Oświęcim z S1, przez ronda turbinowe z ulicami: Wolską w Jedlinie, Wojewódzką w Pławach, Legionów (DW933) w Oświęcimiu, Jagiełły (DW948) w Oświęcimiu, a także poprzez rondo z ul. Zatorską (obecna DK44) w Oświęcimiu.

Koszt realizacji obwodnicy Oświęcimia to 467,7 mln zł. Budowa otrzymała dofinansowanie ze funduszy UE.

DK44 przebiega z Gliwic przez Tychy i Oświęcim do Krakowa.