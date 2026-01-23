Bardzo wysoka rozdzielczość obrazów z ICEYE

Jak podaje gazeta, z satelitów wyposażonych w radary z syntetyczną aperturą (Synthetic Aperture Radar - SAR), zapewniających wysoką rozdzielczość obrazu terenu z dokładnością do 25 cm, korzystają również m.in. Polska i Szwecja, jednak mają one dostęp do mniejszej liczby zobrazowań niż Bundeswehra.

Szef ICEYE Rafał Modrzewski powiedział w rozmowie z „Handelsblatt”, że satelity radarowe dostarczają obrazy o bardzo wysokiej rozdzielczości, co pozwala m.in. rozpoznawać drony, elementy pojazdów wojskowych i typy anten.

Przetarg z Rheinmetall

W grudniu ICEYE wraz z niemieckim koncernem zbrojeniowym Rheinmetall wygrała przetarg o wartości 1,7 mld euro na zapewnienie rozpoznania satelitarnego dla Bundeswehry. Umowa, realizowana przez spółkę joint venture Rheinmetall ICEYE Space Solutions (RISS), obowiązuje do końca 2030 r. z opcją przedłużenia. Według prezesa Rheinmetall Armina Pappergera dla niemieckich sił zbrojnych ma zostać zbudowanych łącznie 40 satelitów.

Kontrakt przewiduje zarówno dostarczanie, jak i analizę zdjęć przy użyciu sztucznej inteligencji. Dane będą przeznaczone przede wszystkim dla stacjonującej na Litwie 45. Brygady Pancernej Bundeswehry oraz z myślą o wzmocnieniu zdolności rozpoznawczych na wschodniej flance NATO.

Produkcja satelitów w Niemczech

Produkcja satelitów radarowych w zakładach w Neuss w Niemczech ma rozpocząć się w połowie 2026 r., a ich umieszczenie na orbicie okołoziemskiej planowane jest na 2027 r. Zgodnie z umową system SAR ma osiągnąć pełną gotowość operacyjną do kwietnia 2028 r.

Jak zaznaczył Modrzewski, spółka RISS działa pod silną presją czasu. „Zazwyczaj budowa dużych satelitów trwa kilka lat – pod warunkiem, że istnieje infrastruktura produkcyjna i wykwalifikowani pracownicy. Teraz staramy się osiągnąć to w mniej niż rok” – powiedział.

„Handelsblatt” zwrócił uwagę, że Rheinmetall pozyskał też wsparcie polskiej firmy SATIM, specjalizującej się w analizie zobrazowań radarowych SAR.

Bundeswehra planuje rozbudowę własnej floty satelitów SAR

Równolegle Bundeswehra planuje rozbudowę własnej floty satelitów SAR. Pod koniec 2026 r. mają zostać uruchomione dwa satelity wyprodukowane przez firmę OHB z Bremy, które zostały wystrzelone pod koniec 2023 r. Ich uruchomienie opóźniły problemy techniczne, które – jak podaje gazeta – zostały już usunięte.

ICEYE od 2022 r. zapewnia także rozpoznanie satelitarne na potrzeby wywiadu wojskowego Ukrainy.

Satelity SAR wykorzystują do działania wiązkę radarową, co pozwala na ich użycie także w nocy oraz przy niekorzystnych warunkach pogodowych, które uniemożliwiają pracę satelitów rozpoznania obrazowego.

Z Berlina Iwona Weidmann