Oświadczenie Trumpa

„Z powodu programów testowych innych krajów, poleciłem Ministerstwu Wojny rozpoczęcie testowania naszej broni jądrowej na równych zasadach. Proces ten rozpocznie się natychmiast” - napisał Trump we wpisie na platformie Truth Social.

Globalny kontekst nuklearny

Prezydent USA nie rozwinął wypowiedzi i nie wskazał, o jakie programy testów innych broni chodzi. Zaznaczył jednak, że USA posiadają najwięcej broni jądrowej na świecie, Rosja jest na drugim miejscu, a „Chiny na odległym trzecim, ale dorównają (do USA i Rosji) w ciągu 5 lat”.

Rosyjskie próby i broń nuklearna

Do ogłoszenia dochodzi na tle ostatnich wypowiedzi rosyjskich władz o próbach pocisków zdolnych do przenoszenia broni jądrowej z napędem jądrowym, rakiety manewrującej Buriewiestnik i torpedy Posejdon.

Ostatnia znana próba broni jądrowej miała miejsce w 2017 r. i została przeprowadzona przez Koreę Północną. Pozostałe państwa nie przeprowadziły żadnego testu broni jądrowej w XXI w. Do ostatniej znanej detonacji bomby atomowej przez Chiny doszło w 1996 r., lecz od lat analitycy wskazują na aktywność na poligonie nuklearnym Lob-nor, które wskazują na przygotowania do przeprowadzenia testu. Trump zamieścił swój wpis tuż przed planowanym spotkaniem z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Ostatnia amerykańska próba miała miejsce w 1992 r. Stany Zjednoczone podpisały traktat o całkowitym zakazie prób nuklearnych w 1996 r., ale Senat nigdy nie zagłosował za jego ratyfikacją.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)