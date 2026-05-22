Kalendarz dni wolnych od pracy 2026 r. Kiedy planować urlop?

Krzysztof Rybak
dzisiaj, 07:31
Jak prezentuje się aktualna lista dni wolnych od pracy w 2026 roku? Czy w tym roku przypadają jeszcze święta w sobotę?

Jakie mamy aktualnie dni wolne od pracy?

Katalog dni wolnych od pracy określa krótka i wyjątkowo czytelna Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 296). Przepisy zawierają zamkniętą listę świąt ustawowo wolnych od pracy. Są to:

  • 1 stycznia – Nowy Rok
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy
  • drugi dzień Wielkiej Nocy
  • 1 maja – Święto Państwowe
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek
  • dzień Bożego Ciała
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
  • 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Od zeszłego roku katalog dni ustawowo wolnych od pracy został rozszerzony – po burzliwej debacie i kontrowersjach dotyczących procesu legislacyjnego (z perspektywy organizacji pracodawców) – o Wigilię Bożego Narodzenia, która obecnie jest dniem wolnym od pracy.

Czy za święto przypadające w sobotę można odebrać dzień wolny od pracy?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

W praktyce oznacza to, że jeśli święto wypada w sobotę (czyli w dzień, który dla wielu pracowników jest i tak wolny), pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny. Dzięki temu pracownik nie traci należnego odpoczynku i nie pracuje dłużej, niż przewidują przepisy.

Najbliższa okazja, aby odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę, przypadnie na 15 sierpnia 2026 r., czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Później taka okazja trafi się dopiero pod koniec roku – 26 grudnia 2026 r., czyli w drugi dzień Bożego Narodzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 296)

