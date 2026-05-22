Kalendarz dni wolnych od pracy 2026 r. Kiedy planować urlop?

Jakie mamy aktualnie dni wolne od pracy?
Katalog dni wolnych od pracy określa krótka i wyjątkowo czytelna Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 296). Przepisy zawierają zamkniętą listę świąt ustawowo wolnych od pracy. Są to:
- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy
- drugi dzień Wielkiej Nocy
- 1 maja – Święto Państwowe
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
- pierwszy dzień Zielonych Świątek
- dzień Bożego Ciała
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada – Wszystkich Świętych
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
Od zeszłego roku katalog dni ustawowo wolnych od pracy został rozszerzony – po burzliwej debacie i kontrowersjach dotyczących procesu legislacyjnego (z perspektywy organizacji pracodawców) – o Wigilię Bożego Narodzenia, która obecnie jest dniem wolnym od pracy.
Czy za święto przypadające w sobotę można odebrać dzień wolny od pracy?
Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.
W praktyce oznacza to, że jeśli święto wypada w sobotę (czyli w dzień, który dla wielu pracowników jest i tak wolny), pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny. Dzięki temu pracownik nie traci należnego odpoczynku i nie pracuje dłużej, niż przewidują przepisy.
Najbliższa okazja, aby odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę, przypadnie na 15 sierpnia 2026 r., czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Później taka okazja trafi się dopiero pod koniec roku – 26 grudnia 2026 r., czyli w drugi dzień Bożego Narodzenia.
Podstawa prawna
Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 296)