Kalendarz dni wolnych od pracy 2026 r. Kiedy planować urlop?

Jakie mamy aktualnie dni wolne od pracy?

Katalog dni wolnych od pracy określa krótka i wyjątkowo czytelna Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 296). Przepisy zawierają zamkniętą listę świąt ustawowo wolnych od pracy. Są to:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

dzień Bożego Ciała

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Od zeszłego roku katalog dni ustawowo wolnych od pracy został rozszerzony – po burzliwej debacie i kontrowersjach dotyczących procesu legislacyjnego (z perspektywy organizacji pracodawców) – o Wigilię Bożego Narodzenia, która obecnie jest dniem wolnym od pracy.

Czy za święto przypadające w sobotę można odebrać dzień wolny od pracy?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

W praktyce oznacza to, że jeśli święto wypada w sobotę (czyli w dzień, który dla wielu pracowników jest i tak wolny), pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny. Dzięki temu pracownik nie traci należnego odpoczynku i nie pracuje dłużej, niż przewidują przepisy.

Najbliższa okazja, aby odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę, przypadnie na 15 sierpnia 2026 r., czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Później taka okazja trafi się dopiero pod koniec roku – 26 grudnia 2026 r., czyli w drugi dzień Bożego Narodzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 296)