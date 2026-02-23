Obowiązek wypłaty dodatku nocnego. Podstawa prawna

Zasady przyznawania dodatku za pracę w porze nocnej reguluje art. 151⁸ § 1 Kodeksu pracy. Przepis ten stanowi, że pracownikowi wykonującemu obowiązki w godzinach nocnych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą taką godzinę. Dodatek ten wynosi 20 proc. stawki godzinowej obliczanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca ma obowiązek go wypłacić niezależnie od rodzaju zawartej umowy oraz wysokości zasadniczego wynagrodzenia pracownika. Jeśli praca w nocy wykonywana jest poza siedzibą firmy, dopuszczalne jest zastąpienie dodatku ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać prognozowanej liczbie przepracowanych godzin nocnych.

Reklama

Kto może otrzymać dodatkowe 961 zł do pensji w marcu 2026?

Dodatek za pracę w porze nocnej należy się wszystkim pracownikom, którzy wykonują obowiązki w godzinach nocnych, bez względu na rodzaj umowy czy wysokość podstawowego wynagrodzenia. Kwota dodatku zależy od liczby przepracowanych godzin nocnych oraz aktualnej w danym roku stawki minimalnego wynagrodzenia.

W marcu 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 806 zł brutto, a nominalny czas pracy w tym miesiącu to 176 godzin.

Stawka godzinowa wynosi więc:

4 806 zł ÷ 176 godz. = 27,31 zł

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% tej stawki:

27,31 zł × 20% = 5,46 zł

Jeśli pracownik przepracuje w marcu 176 godzin w porze nocnej, otrzyma dodatek w wysokości:

176 godz. × 5,46 zł = 960,96 zł

Po zaokrągleniu daje to 961 zł brutto.

W jakich godzinach obowiązuje pora nocna?

Pora nocna obejmuje osiem godzin w przedziale od 21:00 do 7:00, jednak dokładny jej czas ustala pracodawca w regulaminie pracy lub w umowie o pracę. Oznacza to, że jako porę nocną można przyjąć np. godziny 21:00–5:00, 21:30–5:30, 22:00–6:00 czy 23:00–7:00. Należy pamiętać, że harmonogram ten nie musi być identyczny dla wszystkich pracowników – może być dopasowany do konkretnego stanowiska lub systemu pracy.

Miesiąc Liczba godzin pracy Stawka za 1 godz. pracy Dodatek za 1 godz. pracy w nocy (20%) Styczeń 160 30,04 zł 6,01 zł Luty 160 30,04 zł 6,01 zł Marzec 176 27,31 zł 5,46 zł Kwiecień 168 28,61 zł 5,72 zł Maj 160 30,04 zł 6,01 zł Czerwiec 168 28,61 zł 5,72 zł Lipiec 184 26,12 zł 5,22 zł Sierpień 160 30,04 zł 6,01 zł Wrzesień 176 27,31 zł 5,46 zł Październik 176 27,31 zł 5,46 zł Listopad 160 30,04 zł 6,01 zł Grudzień 160 30,04 zł 6,01 zł

Dodatek za pracę w porze nocnej stanowi ważną część wynagrodzenia i pracodawca jest zobowiązany do jego wypłacenia zgodnie z Kodeksem pracy. Jego wysokość uzależniona jest od liczby godzin przepracowanych w nocy oraz od obowiązującej w danym roku stawki minimalnego wynagrodzenia. W marcu 2026 roku pracownicy wykonujący obowiązki w godzinach nocnych mogą otrzymać dodatkową kwotę sięgającą nawet 961 zł brutto.