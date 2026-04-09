Emerytura honorowa to szczególne świadczenie skierowane do osób w bardzo podeszłym wieku. Ma przede wszystkim symboliczny charakter i stanowi formę uhonorowania najstarszych obywateli. Nie zastępuje ona zwykłej emerytury, lecz jest wypłacana dodatkowo, jako odrębne wsparcie ze strony państwa. Zasady jej przyznawania określają przepisy ustawy z 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat oraz ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama

Świadczenie honorowe przysługuje każdej osobie posiadającej polskie obywatelstwo, która ukończyła 100 lat. Prawo do tego dodatku powstaje automatycznie w dniu setnych urodzin i nie jest uzależnione od pobierania emerytury, renty ani innych świadczeń. Nie ma też znaczenia przebieg kariery zawodowej ani opłacanie składek – mogą je otrzymać również osoby, które nigdy nie pracowały i nie były objęte systemem ubezpieczeń społecznych.

Sposób przyznania świadczenia zależy jednak od sytuacji seniora:

jeśli stulatek pobiera świadczenia wskazane w ustawie z 18 października 2024 r., np. emeryturę lub rentę, dodatek honorowy przyznawany jest automatycznie, bez konieczności składania wniosku, a decyzję wydaje odpowiedni organ;

jeśli natomiast senior nie korzysta z żadnego z tych świadczeń, musi samodzielnie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia honorowego.

Ile wynosi emerytura honorowa w 2026 r.?

Emerytura honorowe wynosi obecnie 6938,92 zł brutto miesięcznie i ta kwota będzie obowiązywać do końca lutego 2027 r. Świadczenie honorowe zostało zwiększone wraz z coroczną waloryzacją, która miała miejsce 1 marca 2026 r. Wskaźnik waloryzacji w tym roku wyniósł 5,3%, co przełożyło się na podwyżkę dodatku dla stulatków o 349,25 zł z dotychczasowych 6589,67 zł.

Czy emerytura honorowa jest wypłacana co miesiąc?

Od 1 stycznia 2025 roku świadczenie honorowe wypłacane jest regularnie co miesiąc i stanowi stałe uzupełnienie emerytury lub renty. Dzięki temu uprawnieni seniorzy otrzymują je na bieżąco, wraz z innymi należnymi świadczeniami.

Kto wypłaca świadczenie honorowe i kiedy?

Świadczenie honorowe wypłacane jest przez ZUS lub KRUS – w zależności od tego, w jakim systemie ubezpieczenia emerytalnego znajduje się dana osoba. W przypadku seniorów, którzy nigdy nie otrzymywali emerytury ani renty, realizacją wypłaty zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze przekazywane są zgodnie z harmonogramem wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, najczęściej w tym samym terminie co podstawowe świadczenie, o ile jest ono pobierane.

Czy świadczenie honorowe jest opodatkowane?

Emerytura honorowa jest opodatkowana tak samo jak standardowe świadczenia emerytalne. Od kwoty brutto odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna, przez co rzeczywista kwota otrzymywana przez seniora „na rękę” jest niższa niż wartość brutto podawana w oficjalnych komunikatach.

Uprawnionych do rekordowego dodatku z ZUS jest coraz więcej

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2025 roku w Polsce z honorowej emerytury korzystało ponad 3,8 tysiąca osób, które osiągnęły sto lat. Według prognoz demograficznych przygotowanych przez Ministerstwo Finansów w ramach długoterminowych założeń makroekonomicznych, w 2040 roku liczba stulatków wzrośnie do ponad 20 tysięcy, a w 2060 roku może zbliżyć się do 70 tysięcy.

