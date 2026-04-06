Druga rata podatku od nieruchomości powinna zostać uregulowana do 15 maja 2026 roku

Drugą część podatku od nieruchomości należy opłacić najpóźniej do 15 maja 2026 roku. W tej sprawie podatnicy otrzymują decyzje, zwane potocznie nakazami płatniczymi, doręczane przez przedstawicieli urzędów. Aby nie narazić się na zaległości i problemy formalne, warto zadbać o odbiór dokumentów oraz uregulowanie należności w wyznaczonym terminie.

Do opłacania podatku od nieruchomości zobowiązane są różne grupy osób, w tym:

właściciele nieruchomości ,

, posiadacze samoistni , czyli osoby faktycznie władające nieruchomością jak właściciel, mimo braku formalnego tytułu,

, czyli osoby faktycznie władające nieruchomością jak właściciel, mimo braku formalnego tytułu, użytkownicy wieczyści gruntów należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

gruntów należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, osoby korzystające z mienia publicznego – zarówno na podstawie umowy, jak i bez jej zawarcia.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w 2026?

Podatek od nieruchomości obejmuje:

grunty, które nie są zaliczane do użytków rolnych ani lasów,

budynki,

wyodrębnione lokale mieszkalne i użytkowe, czyli posiadające własną księgę wieczystą.

Stawki podatku od nieruchomości ustalają rady gmin w drodze uchwał podejmowanych w roku poprzedzającym ich obowiązywanie. Jednocześnie górne limity określa minister właściwy do spraw finansów publicznych w formie obwieszczenia. Zgodnie z dokumentem z 1 sierpnia 2025 r. (M.P. 2025 poz. 726), w 2026 roku samorządy nie mogą przekroczyć wskazanych maksymalnych stawek.

W przypadku gruntów limity wynoszą:

1,45 zł za 1 m² dla terenów związanych z działalnością gospodarczą (bez względu na ich klasyfikację w ewidencji),

7,15 zł za 1 ha dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,

0,77 zł za 1 m² dla pozostałych gruntów, w tym wykorzystywanych przez organizacje pożytku publicznego,

4,72 zł za 1 m² dla niezabudowanych terenów objętych rewitalizacją, przeznaczonych pod zabudowę, jeśli od wejścia w życie planu minęły 4 lata i inwestycja nie została zakończona.

Dla budynków lub ich części maksymalne stawki to:

1,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej dla budynków mieszkalnych,

35,53 zł za 1 m² dla obiektów związanych z działalnością gospodarczą oraz części budynków mieszkalnych zajętych na ten cel,

16,64 zł za 1 m² dla budynków przeznaczonych na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym,

7,27 zł za 1 m² dla obiektów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

12,00 zł za 1 m² dla pozostałych budynków, w tym wykorzystywanych przez organizacje pożytku publicznego.

W przypadku budowli podatek wynosi natomiast 2% ich wartości ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Terminy płatności podatku od nieruchomości 2026

Osoby fizyczne regulują podatek od nieruchomości w czterech terminach:

pierwsza rata – do 15 marca,

– do 15 marca, druga rata – do 15 maja,

– do 15 maja, trzecia rata – do 15 września,

– do 15 września, czwarta rata – do 15 listopada.

W 2026 roku podatek od nieruchomości można opłacić na kilka sposobów, zależnie od rozwiązań przyjętych w danej gminie. Najczęściej wybieraną formą jest wpłata gotówki w kasie urzędu miasta lub gminy. Istnieje również możliwość uregulowania należności przelewem na rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej. W niektórych miejscowościach nadal funkcjonuje inkaso – wówczas podatek można zapłacić wyznaczonemu przez gminę inkasentowi, którym zwykle jest sołtys lub inna upoważniona osoba pobierająca opłaty bezpośrednio od mieszkańców.

Jaka kara za uchylanie się od płacenia podatku od nieruchomości w 2026 roku?

Brak zapłaty podatku od nieruchomości w terminie wiąże się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi. W pierwszej kolejności naliczane są odsetki za zwłokę od powstałej zaległości, a w niektórych sytuacjach także opłata prolongacyjna.

Jest ona stosowana w przypadku, gdy podatnik wystąpi o odroczenie płatności lub rozłożenie zobowiązania na raty. Może obejmować zarówno bieżący podatek, jak i zaległości wraz z odsetkami, a także odsetki od nieterminowo wpłaconych zaliczek.

Na tym jednak konsekwencje się nie kończą. Przepisy przewidują również bardziej dotkliwe sankcje. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym osoba, która unika opodatkowania, zataja przedmiot lub podstawę opodatkowania albo nie składa wymaganej deklaracji, może zostać ukarana grzywną sięgającą nawet 720 stawek dziennych (do 64 080 zł). W najpoważniejszych przypadkach możliwa jest także kara pozbawienia wolności lub zastosowanie obu tych sankcji jednocześnie.

Podstawa prawna :