To najlepiej opłacany zawód w Polsce 2026. Na tym stanowisku zarabia się ponad 50 tys. zł

Na niektórych stanowiskach pensje sięgają nawet 53 tys. zł brutto miesięcznie. Firmy coraz częściej szukają osób, które potrafią łączyć wiedzę prawniczą, podatkową i biznesową z nowoczesnymi technologiami oraz sztuczną inteligencją.

W tych zawodach zarabia się dziś najwięcej

Raport Hays pokazuje, że jedne z najwyższych wynagrodzeń w Polsce osiągają obecnie zarówno specjaliści nowych technologii, jak i eksperci prawa oraz podatków.

Wśród najlepiej opłacanych stanowisk znalazły się:

dyrektor działu ESG – od 32 do nawet 53 tys. zł brutto miesięcznie,

– od 32 do nawet brutto miesięcznie, dyrektor działu prawnego – od 22 do 43 tys. zł ,

– od 22 do , starszy prawnik w kancelarii – od 22 do 43 tys. z ł,

– od 22 do ł, menedżer ds. podatków – od 26 do 37 tys. zł,

– od 26 do prawnik wewnętrzny – do 30 tys. zł.

Jednocześnie bardzo wysokie wynagrodzenia nadal utrzymują się w branży nowych technologii. Według raportu świetnie opłacani są także eksperci:

cyberbezpieczeństwa,

sztucznej inteligencji,

architektury chmurowej,

analizy danych,

transformacji cyfrowej.

Firmy nie szukają już tylko prawników i informatyków

Autorzy raportu podkreślają, że rynek mocno się zmienia. Coraz mniej liczy się wyłącznie jedna specjalizacja. Najbardziej poszukiwani stają się dziś eksperci, którzy potrafią łączyć kilka kompetencji jednocześnie.

W sektorze prawa i podatków rośnie znaczenie:

znajomości AI,

compliance,

ESG,

ochrony danych,

analizy ryzyka,

cyfryzacji procesów.

Dlatego firmy coraz częściej poszukują specjalistów takich jak:

AI governance legal expert,

ESG legal advisor,

compliance manager,

doradca podatkowy specjalizujący się w nowych regulacjach.

Pensje rosną nawet o 15%

Z danych Hays Poland wynika, że wynagrodzenia w sektorze prawa i podatków wzrosły średnio o 8–9% rok do roku. Największe podwyżki, sięgające nawet 10–15%, dotyczyły stanowisk:

compliance managera,

doradcy podatkowego,

legal counsel z doświadczeniem w ESG.

Eksperci zwracają uwagę, że wysokie wynagrodzenia są efektem dużego niedoboru specjalistów. Firmy konkurują dziś o najlepszych kandydatów nie tylko wysokością pensji, ale także benefitami i możliwością pracy hybrydowej.

Firmy chcą zatrudniać, ale brakuje kandydatów

Raport pokazuje, że aż 81% firm planuje nowe rekrutacje. Jednocześnie ponad połowa przedsiębiorstw przewiduje trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Największe problemy dotyczą właśnie ekspertów łączących kompetencje technologiczne, biznesowe i prawne.

Co ciekawe, mimo wysokich wynagrodzeń liczba ofert pracy w części branży prawniczej zaczęła spadać. Dane systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton pokazują, że w lutym 2026 roku liczba ofert była o 9% niższa niż rok wcześniej. Najmniejszy spadek dotyczył doradców podatkowych.

Już nie tylko IT. Rynek pracy w Polsce mocno się zmienia

Raport Hays Poland pokazuje wyraźnie, że najlepiej opłacane zawody w Polsce coraz częściej znajdują się na styku kilku branż. Firmy szukają dziś osób, które rozumieją nowe technologie, potrafią analizować dane i odnajdują się w świecie szybko zmieniających się przepisów.

To właśnie dlatego tak szybko rośnie znaczenie specjalistów prawa, podatków, ESG i cyberbezpieczeństwa, którzy jeszcze niedawno byli kojarzeni głównie z dużymi korporacjami. Aktualnie są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników w Polsce.