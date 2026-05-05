Właściciele nieruchomości mają czas do 15 maja. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny

Czas na opłacenie drugiej raty podatku od nieruchomości do 15 maja 2026 roku

Drugą ratę podatku od nieruchomości trzeba uiścić najpóźniej do 15 maja 2026 roku. W tej sprawie podatnicy otrzymują decyzje, potocznie nazywane nakazami płatniczymi, które doręczane są przez przedstawicieli urzędów. Aby uniknąć zaległości i ewentualnych problemów formalnych, warto dopilnować odbioru dokumentów oraz terminowej zapłaty należności.

Obowiązek opłacania podatku od nieruchomości dotyczy różnych grup, w tym:

właścicieli nieruchomości ,

, posiadaczy samoistnych , czyli osób faktycznie władających nieruchomością jak właściciel, mimo braku formalnego prawa,

, czyli osób faktycznie władających nieruchomością jak właściciel, mimo braku formalnego prawa, użytkowników wieczystych gruntów należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, osób korzystających z mienia publicznego – zarówno na podstawie umowy, jak i bez jej zawarcia.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w 2026?

Podatek od nieruchomości dotyczy:

gruntów, które nie są zaliczane do użytków rolnych ani lasów,

budynków,

wyodrębnionych lokali mieszkalnych i użytkowych, czyli takich, które mają własną księgę wieczystą.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości ustalana jest przez rady gmin w drodze uchwał podejmowanych w roku poprzedzającym ich obowiązywanie. Jednocześnie maksymalne poziomy tych stawek wyznacza minister właściwy do spraw finansów publicznych w formie obwieszczenia. Zgodnie z dokumentem z 1 sierpnia 2025 r. (M.P. 2025 poz. 726), w 2026 roku samorządy nie mogą przekroczyć określonych limitów.

W przypadku gruntów maksymalne stawki wynoszą:

1,45 zł za 1 m² dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą (niezależnie od ich klasyfikacji),

7,15 zł za 1 ha dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,

0,77 zł za 1 m² dla pozostałych gruntów, w tym wykorzystywanych przez organizacje pożytku publicznego,

4,72 zł za 1 m² dla niezabudowanych terenów objętych rewitalizacją, przeznaczonych pod zabudowę, jeśli od wejścia w życie planu minęły 4 lata, a inwestycja nie została zakończona.

W przypadku budynków lub ich części maksymalne stawki kształtują się następująco:

1,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej dla budynków mieszkalnych,

35,53 zł za 1 m² dla obiektów związanych z działalnością gospodarczą oraz części budynków mieszkalnych wykorzystywanych w tym celu,

16,64 zł za 1 m² dla budynków przeznaczonych na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym,

7,27 zł za 1 m² dla obiektów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

12,00 zł za 1 m² dla pozostałych budynków, w tym użytkowanych przez organizacje pożytku publicznego.

Natomiast w przypadku budowli podatek wynosi 2% ich wartości ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Terminy płatności podatku od nieruchomości 2026

Osoby fizyczne opłacają podatek od nieruchomości w czterech ratach, przypadających na następujące terminy:

pierwsza rata – do 15 marca,

– do 15 marca, druga rata – do 15 maja,

– do 15 maja, trzecia rata – do 15 września,

– do 15 września, czwarta rata – do 15 listopada.

W 2026 roku podatek od nieruchomości można uregulować na kilka sposobów, w zależności od rozwiązań obowiązujących w danej gminie. Najczęściej wybieraną opcją jest wpłata gotówki w kasie urzędu miasta lub gminy. Możliwe jest także dokonanie przelewu na numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej. W niektórych miejscowościach nadal stosowane jest inkaso – w takim przypadku należność można przekazać wyznaczonemu inkasentowi, którym zazwyczaj jest sołtys lub inna upoważniona osoba pobierająca opłaty bezpośrednio od mieszkańców.

Jaka kara za uchylanie się od płacenia podatku od nieruchomości w 2026 roku?

Nieterminowe uregulowanie podatku od nieruchomości wiąże się z dodatkowymi kosztami. W pierwszej kolejności naliczane są odsetki za zwłokę od powstałej zaległości, a w niektórych przypadkach również opłata prolongacyjna.

Jest ona stosowana wtedy, gdy podatnik złoży wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zobowiązania na raty. Może dotyczyć zarówno bieżącego podatku, jak i zaległości wraz z odsetkami, a także odsetek od nieterminowo wpłaconych zaliczek.

Na tym jednak konsekwencje się nie kończą. Przepisy przewidują także surowsze sankcje. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym osoba, która uchyla się od opodatkowania, zataja przedmiot lub podstawę opodatkowania albo nie składa wymaganej deklaracji, może zostać ukarana grzywną sięgającą nawet 720 stawek dziennych (do 64 080 zł). W najpoważniejszych przypadkach możliwe jest również orzeczenie kary pozbawienia wolności lub zastosowanie obu tych kar jednocześnie.

