Podkarpacka zbrojeniówka dostanie miliardy. „Największy impuls od dekad”

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 16:11
Huta Stalowa Wola
W ocenie dr. Tomasza Skicy program SAFE to największy od dekad impuls inwestycyjny dla podkarpackiego przemysłu zbrojeniowego. Dzięki pieniądzom z tego programu zakłady takie jak Huta Stalowa Wola, Dezamet oraz Gamrat znacznie zwiększą swoje moce produkcyjne - podkreślił.

43,7 mld euro ma zasilić polski sektor zbrojeniowy

Umowa dotycząca program SAFE został podpisany w ubiegły piątek w Warszawie. Podpisy złożyli przedstawiciele polskiego rządu i Komisji Europejskiej. Dzięki umowie 43,7 mld euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek ma zasilić polski sektor zbrojeniowy.

20 mld zł dla Huty Stalowa Wola (HSW)

Dr Skica, kierownik katedry przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, powiedział PAP, że z programu ponad 20 mld zł trafi na modernizację i rozwój Huty Stalowa Wola (HSW), co pozwoli „zakładowi na potrojenie produkcji systemów Krab, Borsuk oraz Rak”.

Zakłady Metalowe Dezamet w Nowej Dębie

- Finansowanie zasili także Zakłady Metalowe Dezamet w Nowej Dębie, które rozbudowują linie produkcyjne amunicji 155 mm. W Jaśle firma Gamrat otrzyma środki na rozwój technologii gazogeneratorów zwiększających donośność pocisków – wymienił ekspert.

Autosan w Sanoku

W realizację programu włączony zostanie również Autosan w Sanoku. Zakład przygotowuje się do wejścia w łańcuch dostaw pojazdów wsparcia oraz infrastruktury dla projektu Tarcza Wschód. Zgodnie z danymi kancelarii premiera w regionalnej sieci kooperantów Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) działa 764 partnerów, którzy również mają skorzystać na efektach inwestycji.

– Dlatego program SAFE, to największy od dekad impuls inwestycyjny dla podkarpackiego przemysłu ukierunkowany na zwiększenie produkcji uzbrojenia i amunicji – podkreślił dr Skica.

Wskazał, że mechanizm wzmacnia nie tylko główne zakłady, lecz cały regionalny ekosystem, podnosząc zdolności produkcyjne, tworząc nowe miejsca pracy i budując strategiczne zaplecze obronne państwa na wschodniej flance.

PZL Mielec też może skorzystać na SAFE

Z bezpośredniego finansowania w ramach SAFE wyłączony jest PZL Mielec. Wynika to z faktu, że zakład należy do amerykańskiego koncernu Lockheed Martin i nie spełnia kryterium unijnej struktury właścicielskiej.

Zdaniem eksperta, mielecki zakład może jednak skorzystać na SAFE pośrednio. - Inwestycje w HSW, Dezamecie i Gamracie zwiększają zapotrzebowanie na technologie i usługi obecne w mieleckim sektorze lotniczym oraz metalowym – zaznaczył.

SAFE - akcelerator modernizacji

Według eksperta, program SAFE zadziała jako akcelerator modernizacji. - Wymusza on na zakładach automatyzację procesów i wdrażanie nowych rozwiązań materiałowych. Modernizacja ma objąć zarówno zakłady wiodące, jak i podwykonawców, którzy będą musieli dostosować się do wyższych wymagań jakościowych – powiedział dr Skica.

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. niskooprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.

Dzięki podpisanej 8 maja umowie 43,7 mld euro ma trafić w postaci niskooprocentowanych pożyczek na polskie zbrojenia. Pieniądze te mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu, 89 proc. funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.

Źródło: PAP
