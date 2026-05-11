Francja: pasażerka statku MV Hondius z pozytywnym wynikiem testu na hantawirusa

Pasażerka MV Hondius z pozytywnym wynikiem testu na hantawirusa

Ministra zdrowia Francji Stephanie Rist przekazała, że kobieta ewakuowana do kraju ze statku MV Hondius ma pozytywny wynik testu na hantawirusa. Wróciła do Francji w niedzielę specjalnym lotem wraz z czterema innymi pasażerami.

Stan kobiety pogorszył się w nocy - poinformowała ministra zdrowia Stephanie Rist w radiu France Info. Pacjentka znajduje się w szpitalu zakaźnym.

Cztery pozostałe osoby miały wyniki negatywne i pozostają w szpitalu. Będą poddane ponownym testom.

Rist poinformowała też, że we Francji zidentyfikowano 22 osoby, które uznano za mające mniej lub bardziej bliski kontakt z osobą zakażoną. To m.in. osiem osób, które wracały rejsem lotniczym w kwietniu razem z pasażerką MV Hondius, która później zmarła. Osoby te od tygodnia pozostają w izolacji.

Samolot z pięcioma pasażerami przybył w niedzielę do Francji

O tym, że jedna z ewakuowanych pięciu osób ma objawy zakażenia hantawirusem, poinformował najpierw w niedzielę wieczorem premier Sebastien Lecornu. Samolot, którym ewakuowano francuskich obywateli, przybył w niedzielę po południu na lotnisko Bourget pod Paryżem. Pasażerów przewieziono pojazdami medycznymi do szpitala.

3 maja Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o śmierci trzech osób na statku MV Hondius, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku. Do tej pory organizacja potwierdziła osiem przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie.

Co to jest hantawirus?

Hantawirusy to wirusy odzwierzęce, które naturalnie zakażają gryzonie i są sporadycznie przenoszone z nich na ludzi. Zakażenie u ludzi może prowadzić do ciężkiej choroby, a często nawet śmierci. Jednak przebieg chorób różni się w zależności od rodzaju wirusa i lokalizacji geograficznej.

Każdy hantawirus jest zazwyczaj powiązany z konkretnym gatunkiem gryzoni będącym rezerwuarem wirusa, u którego powoduje długotrwałe zakażenie bez widocznych objawów choroby. Najbardziej narażone na zakażenie hantawirusem są osoby mające zwiększony kontakt z gryzoniami — rolnicy, żołnierze i turyści. Wirus obecny jest w moczu, odchodach i ślinie zakażonych gryzoni.

Chociaż na świecie zidentyfikowano wiele gatunków hantawirusów, wiadomo, że tylko nieliczne z nich wywołują choroby u ludzi.