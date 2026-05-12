Rosyjska prowokacja pod biegunem. "Kwestionują norweską suwerenność"

"To głęboko niepokojące"

9 maja ulicami miasteczka na Svalbardzie przemaszerowała młodzież w rosyjskim umundurowaniu wojskowym.

Na mocy traktatu paryskiego z 1920 r. Svalbard pozostaje częścią Norwegii, ale pozostaje terytorium zdemilitaryzowanym. Na podstawie tego porozumienia Moskwa ma prawo utrzymywać obecność na wyspach, m.in. w osiedlach Barentsburg i Pyramiden.

Redaktor naczelny serwisu "Barents Observer" Thomas Nilsen ocenił w niedzielę obchody tzw. Dnia Zwycięstwa jako prowokację Kremla i element testowania norweskich reakcji. W rozmowie z dziennikiem "Dagbladet" uznał wykorzystywanie młodzieży przez stronę rosyjską za "głęboko niepokojące".

Russian Victory Day Celebrations in Svalbard: "Deliberate Provocation"



Russians celebrated Victory Day on the Norwegian archipelago of Svalbard with Russian and Soviet flags. Photos from the ceremony at Cape Heer, located near Barentsburg, also show young people in naval… pic.twitter.com/MoyZC4QAps May 10, 2026 Rozwiń

"Rosjanie kwestionują norweską suwerenność"

Eskil Grendahl Sivertsen z norweskiego Wojskowego Instytutu Badań nad Obronnością (FFI) przedstawia bardziej wyważoną ocenę. W jego opinii zwierzchnictwo Norwegii nad Svalbardem – w sensie prawa międzynarodowego – nie jest zagrożone. Jednak obchody z 9 maja wpisują się w serię rosyjskich działań propagandowych związanych z archipelagiem.

– Uroczystości z udziałem osób w rosyjskich mundurach na Svalbardzie to sygnał podważający norweską suwerenność – ocenił.

Barentsburg to liczące kilkaset osób rosyjskie osiedle górnicze na Svalbardzie. Podobnie jak opuszczona dziś Pyramiden, powstało w miejscu wydobycia węgla kamiennego. Na mocy traktatu z 1920 r. Rosjanie mogą mieszkać i prowadzić działalność na archipelagu, ale Barentsburg pozostaje pod pełną jurysdykcją Norwegii.

Skromne obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji

9 maja w większości miast w Rosji, w tym w Moskwie, organizowane są parady wojskowe z okazji rocznicy zwycięstwa ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.

Podczas tegorocznej parady na Placu Czerwonym w stolicy Rosji po raz pierwszy od wielu lat nie zaprezentowano sprzętu wojskowego. Brak uzbrojenia tłumaczono względami bezpieczeństwa.