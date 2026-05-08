Rosja chciała uzbroić Iran w groźne drony przeciw USA. Ujawniono tajny dokument

Iran mógł dostać coś więcej niż dane wywiadowcze

W toku trwającej od 28 lutego wojny z Iranem, jak oszacował dziennik "The Washington Post", trafionych zostało 217 amerykańskich obiektów wojskowych oraz 11 instalacji różnego typu, np. radarów. W wyniku ataków prowadzonych przy użyciu rakiet i dronów siedmiu żołnierzy zginęło, a ponad 400 zostało rannych.

Już w marcu informowano, że te precyzyjne uderzenia były możliwe dzięki temu, iż Rosja przekazywała Teheranowi zdjęcia satelitarne i inne dane wywiadowcze. W czwartek "The Economist" ujawnił treść dziesięciostronicowego dokumentu rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU – który pozyskał z "zaufanego źródła" – wskazujący, że Irańczycy mogli otrzymać od Kremla dużo szersze wsparcie. Co zawiera?

Plan wsparcia dla Iranu. Co proponowali Rosjanie?

Tajny materiał, o którym mowa, to plan pomocy wojskowej Kremla dla reżimu w Teheranie. Rosjanie proponowali w nim Irańczykom:

Przekazanie 5 tys. dronów światłowodowych – odpornych na środki walki elektronicznej, takich samych, jakie używane są na froncie w Ukrainie, a teraz również przez Hezbollah w Libanie.

Szkolenia operatorów dronów. W dokumencie proponowano zrekrutowanie ich spośród około 10 tys. Irańczyków studiujących w Rosji. Innymi potencjalnymi kandydatami, według GRU, mogliby być Tadżycy – posługujący się zarówno rosyjskim, jak i odmianą języka perskiego – a także alawicka mniejszość w Syrii, lojalna wobec obalonego reżimu Baszara al-Asada. Jak sugeruje dokument, wszyscy kandydaci mieliby zostać sprawdzeni pod kątem lojalności oraz ewentualnych powiązań z religijnym ekstremizmem.

Nie ma dowodów, że Rosja zaczęła realizować plan

Dziennikarze tygodnika piszą, że dokument nie był datowany. Szacują jednak, że powstał w ciągu pierwszych sześciu tygodni wojny, gdy istniało realne ryzyko, że prezydent Donald Trump nakaże wojskom lądowym zaatakowanie terytorium Iranu – potencjalnie w celu zajęcia wyspy Chark, ważnego terminalu naftowego.

Redakcja podkreśla, że nie dysponuje żadnymi bezpośrednimi dowodami potwierdzającymi, że dokument trafił do Irańczyków ani że plan zaczęto realizować.

Źródła wywiadowcze z regionu Zatoki Perskiej, które zapoznały się z dokumentem GRU, uznały go za wiarygodny, ale nie były w stanie niezależnie go potwierdzić. Z kolei Christo Grozev – dziennikarz śledczy i ekspert ds. rosyjskich służb specjalnych – ocenił w rozmowie z "The Economist", że propozycja jest spójna z innymi sygnałami świadczącymi o tym, że GRU szuka sposobów zwiększenia rosyjskiego wsparcia dla Iranu w konflikcie z USA i Izraelem. Wpisuje się to również w coraz liczniejsze dowody na pogłębiającą się współpracę wojskową Rosji i Iranu.