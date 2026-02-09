Beskrestnow mówił o tym w wywiadzie, jakiego udzielił w niedzielę ukraińskiemu Radiu NV. – Widzimy, jak teraz Rosjanie atakują (…) chodzi o kierowanie Shahedami za pomocą sieci radiowej, tzw. sieci mesh, prosto z Rosji – mówił.

Zastosowane przez stronę rosyjską rozwiązanie – sieć mesh (kratowa) – polega na zamontowaniu na dronach, np. Gerań-5, czyli jednej z nowszych wersji Shahedów, modemów, które są w stanie jednocześnie odbierać i emitować sygnał radiowy oraz koordynować łączność między sobą. Dzięki temu, zamiast polegać na jednym sygnale z bazy, podatnym na zakłócenia przez ukraińskie systemy walki elektronicznej, drony tworzą dynamiczną, samonaprawiającą się "pajęczynę" łączności. To pozwala na większą precyzję ataków niż korzystanie z sygnału GPS czy nawet łączności systemu Starlink.

– Wszyscy rozumiemy, jak to działa. Jeśli Shahed/Gerań leci według współrzędnych GPS, może trafić na przykład w środek podstacji elektrycznej. Ale jeśli w końcowej fazie ataku jest sterowany na żywo, operator w Rosji może skierować go dokładnie w newralgiczny punkt, na przykład w konkretny transformator – opisywał. Poniżej widzimy prezycyjny atak przy użyciu drona Gerań-2 na stanowisko ukrainskich operatorów dronów w obwodzie charkowskim

Ukraina szuka rozwiązania. "To partia szachów z wrogiem"

Beskrestnow przyznał, że póki co Ukraina próbuje zabezpieczyć przed rosyjskimi dronami swoje strategiczne obiekty na tyłach – linie kolejowe i podstacje elektryczne – przy pomocy siatek. Jednocześnie trwają już prace nad kompleksowym rozwiązaniem technologicznym, które umożliwi skuteczne zwalczanie Shahedów tego rodzaju.

Wstyd mi, bo powinno się to było zrobić znacznie wcześniej, kilka miesięcy temu. Doszło jednak do opóźnień, a jednym z moich obecnych zadań jest dopilnowanie, byśmy reagowali na wyzwania ze strony przeciwnika możliwie najszybciej – mówił "Flash".

Jednocześnie wyraził nadzieję, że Ukraina zdoła utrzymać się "o krok przed" przeciwnikiem, zamiast wciąż nadrabiać zaległości i szukać rozwiązań dopiero wtedy, gdy wróg zdąży już coś wdrożyć.

Jeśli dziś widzimy, że przeciwnik robi jedno, musimy już myśleć o tym, co zrobimy jutro. Trzeba planować kolejny ruch. To jak partia szachów z wrogiem, ale w wymiarze technologicznym – wymagająca wielu świetnych specjalistów, którzy rozumieją różne dziedziny. Zrobimy to – podsumował.

Zablokowano Starlinki dla Rosjan

Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował w czwartek o zablokowaniu działania wszystkich terminali internetowych Starlink, z których korzystają rosyjscy wojskowi. Blokada została wprowadzona przez dostawcę – firmę SpaceX, właściciela konstelacji satelitów Starlink zapewniających dostęp do internetu.