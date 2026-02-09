Lepsze niż Starlink? Rosjanie nadal mogą atakować precyzyjnie na tyłach

Beskrestnow mówił o tym w wywiadzie, jakiego udzielił w niedzielę ukraińskiemu Radiu NV. – Widzimy, jak teraz Rosjanie atakują (…) chodzi o kierowanie Shahedami za pomocą sieci radiowej, tzw. sieci mesh, prosto z Rosji – mówił.

Zastosowane przez stronę rosyjską rozwiązanie – sieć mesh (kratowa) – polega na zamontowaniu na dronach, np. Gerań-5, czyli jednej z nowszych wersji Shahedów, modemów, które są w stanie jednocześnie odbierać i emitować sygnał radiowy oraz koordynować łączność między sobą. Dzięki temu, zamiast polegać na jednym sygnale z bazy, podatnym na zakłócenia przez ukraińskie systemy walki elektronicznej, drony tworzą dynamiczną, samonaprawiającą się "pajęczynę" łączności. To pozwala na większą precyzję ataków niż korzystanie z sygnału GPS czy nawet łączności systemu Starlink.

– Wszyscy rozumiemy, jak to działa. Jeśli Shahed/Gerań leci według współrzędnych GPS, może trafić na przykład w środek podstacji elektrycznej. Ale jeśli w końcowej fazie ataku jest sterowany na żywo, operator w Rosji może skierować go dokładnie w newralgiczny punkt, na przykład w konkretny transformator – opisywał. Poniżej widzimy prezycyjny atak przy użyciu drona Gerań-2 na stanowisko ukrainskich operatorów dronów w obwodzie charkowskim

Ukraina szuka rozwiązania. "To partia szachów z wrogiem"

Beskrestnow przyznał, że póki co Ukraina próbuje zabezpieczyć przed rosyjskimi dronami swoje strategiczne obiekty na tyłach – linie kolejowe i podstacje elektryczne – przy pomocy siatek. Jednocześnie trwają już prace nad kompleksowym rozwiązaniem technologicznym, które umożliwi skuteczne zwalczanie Shahedów tego rodzaju.

– Wstyd mi, bo powinno się to było zrobić znacznie wcześniej, kilka miesięcy temu. Doszło jednak do opóźnień, a jednym z moich obecnych zadań jest dopilnowanie, byśmy reagowali na wyzwania ze strony przeciwnika możliwie najszybciej – mówił "Flash".

Jednocześnie wyraził nadzieję, że Ukraina zdoła utrzymać się "o krok przed" przeciwnikiem, zamiast wciąż nadrabiać zaległości i szukać rozwiązań dopiero wtedy, gdy wróg zdąży już coś wdrożyć.

– Jeśli dziś widzimy, że przeciwnik robi jedno, musimy już myśleć o tym, co zrobimy jutro. Trzeba planować kolejny ruch. To jak partia szachów z wrogiem, ale w wymiarze technologicznym – wymagająca wielu świetnych specjalistów, którzy rozumieją różne dziedziny. Zrobimy to – podsumował.

Zablokowano Starlinki dla Rosjan

Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował w czwartek o zablokowaniu działania wszystkich terminali internetowych Starlink, z których korzystają rosyjscy wojskowi. Blokada została wprowadzona przez dostawcę – firmę SpaceX, właściciela konstelacji satelitów Starlink zapewniających dostęp do internetu.