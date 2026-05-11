Kreml odpalił ofensywę AI. Rosja generuje zwycięstwa, których nie ma

Wojciech Rodak
dzisiaj, 14:18
Rosyjska armia zaczęła masowo publikować nagrania, na których widać, jak rosyjscy żołnierze wieszają flagi w rzekomo zdobytych miejscowościach w Ukrainie. Analitycy wskazują, że są one generowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Nowa "wyszukana" akcja propagandowa Kremla ma przykryć minimalne postępy na froncie.

Fejkowe postępy rosyjskiej ofensywy

Latem 2025 roku rosyjska armia zaczęła szeroko wykorzystywać taktykę infiltracji. Polega ona na tym, że małe grupki rosyjskich żołnierzy przenikają przez porowatą linię frontu i próbują stworzyć punkt oporu na ukraińskich tyłach. Od tego czasu w sieci zaczęły coraz częściej pojawiać się nagrania, na których żołnierze zawieszają rosyjską flagę na tymczasowo zajętych budynkach, deklarując, że "zajęto" daną miejscowość.

Analitycy z amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w swoim najnowszym raporcie zwrócili uwagę, że w ostatnich miesiącach Rosjanie wyraźnie udoskonalili tego typu materiały.

"Zimą 2025 roku zaczęły pojawiać się bardziej rozbudowane i profesjonalnie montowane nagrania obejmujące wiele lokalizacji jednocześnie, podczas gdy wcześniej dominowały krótkie, pojedyncze filmy" – czytamy w analizie.

ISW wskazuje, że wiele z tych filmików zostało wygenerowanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. "Fejkowe" nagrania mają wspierać propagandową kampanię rosyjskiej armii, wyolbrzymiającą jej frontowe sukcesy.

"Celem jest stworzenie wrażenia szerokiej ofensywy i załamania ukraińskiej linii frontu – mimo że dostępne dowody temu przeczą" – zaznacza ISW.

Rosyjska armia ledwo zdobywa teren

Filmiki mają przykryć fakt, że rosyjskie postępy na froncie w ostatnich miesiącach poważnie wyhamowały. Według ukraińskiego projektu OSINT DeepState w kwietniu Rosja zajęła jedynie 141 km kw. terytorium Ukrainy. Pomijając 126 km kw. zdobyte w lutym, jest to najgorszy miesięczny wynik od marca 2025 roku.

Z kolei fińska grupa analityczna Black Bird Group, która stosuje inną metodologię niż DeepState, podaje, że w kwietniu rosyjska armia zajęła "netto", czyli po odliczeniu terenów odbitych przez Ukraińców, jedynie 94 km kw. Według jej szacunków jest to najlepszy wynik wojsk Kremla w ostatnich trzech miesiącach – w lutym Rosjanie stracili 37 km kw., a w marcu zyskali jedynie 25 km kw.

