Forsal logo

Niemal 300 dronów i "Flamingi" zaatakowały Rosję. Fabryka i rafineria w ogniu

W. Rodak
Wojciech Rodak
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 11:23
[aktualizacja dzisiaj, 11:50]
Rosja wojna w Ukrainie Czeboksary Kiriszy atak dronów
Niemal 300 dronów i "Flamingi" zaatakowały Rosję. Fabryka i rafineria w ogniu/Telegram
W nocy z poniedziałku na wtorek niemal 300 ukraińskich dronów i pociski manewrujące zaatakowały cele w Rosji. Uderzyły w rafinerię w Kiriszach w obwodzie leningradzkim – jedną z największych w kraju – wywołując rozległy pożar. Ponadto pociski FP-5 Flamingo trafiły w zakłady zbrojeniowe w Czeboksarach, gdzie produkowane są systemy kluczowe dla dronów – chroniące je przed środkami walki radioelektronicznej.

Atak na rafinerię w Kiriszach

Kiriszy znajdują się niemal 800 km od granicy z Ukrainą. Znajdująca się tu rafineria – Kirishinefteorgsintez (KINEF) – jest jedną z największych w Rosji. Jak podaje serwis Moscow Times, w ostatnich latach przerabiała około 18 mln ton ropy rocznie. Stanowiło to aż 7 proc. ogółu rosyjskich mocy przerobowych.

Aleksandr Drozdenko potwierdził, że w wyniku ataku dronów w strefie przemysłowej w Kiriszach wybuchł pożar. System NASA FIRMS pokazuje, że pożar był rozległy.

Wcześniej drony zaatakowały rafinerię 26 marca. Po tym incydencie wznowiła ona działalność, ale z ograniczoną wydajnością.

Pociski Flamingo uderzyły 1000 km od granicy

Ponadto ukraińskie pociski FP-5 "Flamingo" i drony pojawiły się w Czeboksarach, 600 km na wschód od Moskwy i niemal 1000 km od granicy z Ukrainą. Uderzyły w ważne zakłady VNIIR-Progress. W zakładach produkowane są systemy "Kometa", które mają chronić drony przed działaniem ukraińskich środków walki radioelektronicznej. Według ukraińskiego sztabu generalnego anteny te są również wykorzystywane w pociskach Iskander-M, Kalibr oraz w kierowanych bombach lotniczych.

Jeden z mieszkańców miasta zlekceważył alarm powietrzny i był bezpośrednim świadkiem uderzenia pocisku "Flamingo" w zakłady.

Według Dnipro Osint jeden pocisk FP-5 trafił w główny budynek zakładów. Ponadto budynek był celem ataków dronów. Jeden z nich trafił w budynek warsztatów.

Dodatkowo jeden z dronów – Antonow An-196 – trafił w budynek mieszkalny w mieście. Prawdopodobnie było to skutkiem działania rosyjskich systemów walki radioelektronicznej. Agencja TASS podaje, że w wyniku eksplozji zginęła jedna osoba, a 12 odniosło rany.

Niemal 300 dronów nad Rosją

Rosyjskie MON podało, że w ciągu nocy systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 289 ukraińskich bezzałogowców. Drony były zestrzeliwane nad 18 regionami, w tym nad obwodami moskiewskim, leningradzkim, tulskim, riazańskim, pskowskim i nowogrodzkim, a także nad Tatarstanem i okupowanym Krymem.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiemal 300 dronów i "Flamingi" zaatakowały Rosję. Fabryka i rafineria w ogniu »
Tematy: Rosjawojna w Ukrainieatak dronówCzeboksary
Powiązane
generał Stanisław Pietrow Rosja samobójstwo generała rosyjska armia
Tajemnicza śmierć rosyjskiego generała. Przy ciele znaleziono pistolet
wojna w Ukrainie Rosja rosyjskie siły powietrzno-kosmiczne Aleksandr Czajko
Zbrodniarz z Buczy dostał trudne zadanie od Putina. Zmiana na szczycie rosyjskiej armii
Perm Dzierżyńsk atak dronów wojna w Ukrainie Rosja
Noc rojów dronów w Rosji. Zakłady zbrojeniowe i nowoczesna rafineria w ogniu
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Polacy odbierają karty mobilizacyjne z wojska. Kogo wzywa armia?
Polacy odbierają karty mobilizacyjne z wojska. Kogo wzywa armia?
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Najbardziej bezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast
Najbardziej bezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast
podlewanie, deszczówka, nieruchomości, świadczenie, dofinansowanie
Będzie można za darmo podlewać trawnik i myć auto na podjeździe – nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj