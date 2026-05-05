Niemal 300 dronów i "Flamingi" zaatakowały Rosję. Fabryka i rafineria w ogniu

Atak na rafinerię w Kiriszach

Kiriszy znajdują się niemal 800 km od granicy z Ukrainą. Znajdująca się tu rafineria – Kirishinefteorgsintez (KINEF) – jest jedną z największych w Rosji. Jak podaje serwis Moscow Times, w ostatnich latach przerabiała około 18 mln ton ropy rocznie. Stanowiło to aż 7 proc. ogółu rosyjskich mocy przerobowych.

Aleksandr Drozdenko potwierdził, że w wyniku ataku dronów w strefie przemysłowej w Kiriszach wybuchł pożar. System NASA FIRMS pokazuje, że pożar był rozległy.

Last night Ukrainian drones struck the "KINEF", Kirishi Oil and Gas Processing Plant in the Leningrad Region. Several explosions were recorded and NASA FIRMS today shows heat signatures at the facility where there are no flare towers or similar. This is app 900km from Ukraine. pic.twitter.com/OmoIQ2UoK9 May 5, 2026 Rozwiń

Wcześniej drony zaatakowały rafinerię 26 marca. Po tym incydencie wznowiła ona działalność, ale z ograniczoną wydajnością.

Pociski Flamingo uderzyły 1000 km od granicy

Ponadto ukraińskie pociski FP-5 "Flamingo" i drony pojawiły się w Czeboksarach, 600 km na wschód od Moskwy i niemal 1000 km od granicy z Ukrainą. Uderzyły w ważne zakłady VNIIR-Progress. W zakładach produkowane są systemy "Kometa", które mają chronić drony przed działaniem ukraińskich środków walki radioelektronicznej. Według ukraińskiego sztabu generalnego anteny te są również wykorzystywane w pociskach Iskander-M, Kalibr oraz w kierowanych bombach lotniczych.

FP-5 Flamingo missiles struck the territory of JSC VNIIR-Progress in Cheboksary, Russia. The defense enterprise specializes in electrical equipment, relay protection systems and Kometa satellite signal receivers used by Russian missiles and UAVs. #Russia pic.twitter.com/n4IndzYQna May 5, 2026 Rozwiń

Jeden z mieszkańców miasta zlekceważył alarm powietrzny i był bezpośrednim świadkiem uderzenia pocisku "Flamingo" w zakłady.

Ukraine has followed last night's cruise missile strike on the VNIIR-Progress industrial site in Cheboksary with a wave of OWA drones. The site is approximately 1,000 km from the Ukrainian border. pic.twitter.com/i3Z31yPUnY May 5, 2026 Rozwiń

Według Dnipro Osint jeden pocisk FP-5 trafił w główny budynek zakładów. Ponadto budynek był celem ataków dronów. Jeden z nich trafił w budynek warsztatów.

Around 2:00 a.m., one of the five “Flamingo” missiles hit its target—the main building of the plant was struck.



Around 7 a.m., the plant came under attack UAVs. One UAV struck the plant’s eastern workshop. At least three drones were shot down by electronic countermeasures. pic.twitter.com/RmKuqswxTn May 5, 2026 Rozwiń

Dodatkowo jeden z dronów – Antonow An-196 – trafił w budynek mieszkalny w mieście. Prawdopodobnie było to skutkiem działania rosyjskich systemów walki radioelektronicznej. Agencja TASS podaje, że w wyniku eksplozji zginęła jedna osoba, a 12 odniosło rany.

Eine ukrainische Antonow An-196-Langstrecken-Kamikazedrohne hat ein Wohnhaus in Tscheboksary getroffen – rund 1.000 Kilometer östlich der Ukraine.



Niemal 300 dronów nad Rosją

Rosyjskie MON podało, że w ciągu nocy systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 289 ukraińskich bezzałogowców. Drony były zestrzeliwane nad 18 regionami, w tym nad obwodami moskiewskim, leningradzkim, tulskim, riazańskim, pskowskim i nowogrodzkim, a także nad Tatarstanem i okupowanym Krymem.