Geopolityczny szok na rynku. Gaz w Europie drożeje po ruchu Trumpa

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 11:49
Ceny gazu w Europie rosną w nowym tygodniu handlu po tym, jak USA odrzuciły propozycje pokojowe Iranu, mające na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy.

Gaz w Europie drożeje

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 1,4 proc. do 44,75 euro za MWh.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w niedzielę, że irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową jest „całkowicie nie do przyjęcia”.

Wcześniej wielokrotnie zapowiadał, że w razie braku porozumienia wznowi bombardowania i groził reżimowi w Teheranie „zmieceniem z powierzchni ziemi”.

Rozmowy pokojowe w impasie

Według irańskiej agencji Tasnim, Iran zażądał zakończenia wojny „na wszystkich frontach” oraz zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia.

To niweczy nadzieje na rychłe wznowienie dostaw energii, w tym gazu, przez cieśninę Ormuz.

Wąskie gardło dostaw energii

Zamknięcie cieśniny Ormuz po tym, jak pod koniec lutego rozpoczął się konflikt zbrojny USA i Izraela oraz Iranu, odcięło globalne dostawy gazu ziemnego do krajów na świecie, co spowodowało wzrost cen tego paliwa i niedobory gazu szczególnie w Azji.

Dostawy gazu z innych miejsc na świecie

Inwestorzy obserwują też to, co dzieje się z dostawami gazu z innym miejsc na świecie, a szczególnie wpływ nieplanowanej przerwy w pracy norweskiej instalacji LNG Hammerfest, skąd płynie gaz do krajów Europy.

Przerwa ta - jak wskazują analitycy - zbiega się z czasem niespodziewanie chłodnej pogody w regionie skandynawskim, co może zwiększyć popyt na gaz.

Ogromne magazyny gazu w krajach EU są zapełnione obecnie tylko w ok. 35 proc., podczas gdy zwykle zapasy paliwa o tej porze wynosiły już ponad 47 proc.

Źródło: PAP
