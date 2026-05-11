Cena ropy naftowej - 11 maj

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI jest na NYMEX w Nowym Jorku po 99,92 USD - wyżej o 4,72 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 105,44 USD za baryłkę, w górę o 4,10 proc.

Trump odrzucił ofertę Iranu

Ceny ropy mocno zwyżkują po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił w niedzielę, że irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową jest "całkowicie nie do przyjęcia".

"Właśnie przeczytałem odpowiedź od tak zwanych +przedstawicieli+ Iranu. Nie podoba mi się to — CAŁKOWICIE NIE DO PRZYJĘCIA! Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie. Prezydent DONALD J. TRUMP" - przekazał Trump we wpisie internetowym.

Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. Wcześniej wielokrotnie zapowiadał, że w razie braku porozumienia wznowi bombardowania i groził reżimowi w Teheranie "zmieceniem z powierzchni ziemi".

Czego zażądał Iran a czego chce Trump?

Według irańskiej agencji Tasnim, Iran zażądał zakończenia wojny "na wszystkich frontach" oraz zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia.

Amerykańskie media podawały, że obie strony rozmawiały na temat krótkiego, 30-dniowego rozejmu i porozumienia o ogólnych ramach pokoju wraz ze stopniowym odblokowaniem cieśniny Ormuz.

Ten okres miałby być przeznaczony na ustalanie szczegółów.

Wśród wymienianych warunków mowa była o 12-letnim zawieszeniu wzbogacania uranu przez Iran oraz przekazaniu do Stanów Zjednoczonych zapasów wzbogaconego uranu.

Konflikt na Bliskim Wschodzie dotyka cały świat

Prawie całkowite zamknięcie cieśniny Ormuz odcięło dostawy ropy naftowej, gazu ziemnego i paliw dla odbiorców na całym globie.

To doprowadziło do dużego wzrostu cen energii i wywołało obawy o inflację.

Dyrektor generalny Saudi Aramco - Amin Nasser - stwierdził, że sytuacja na rynku wróci do normy dopiero w 2027 r., jeśli ograniczenia w żegludze przez cieśninę Ormuz będą trwać dłużej niż kilka tygodni.

"Jeśli przepływ ropy przez cieśninę Ormuz zostanie wznowiony natychmiast to przywrócenie równowagi na rynkach ropy zajmie kilka miesięcy" - powiedział szef Saudi Aramco.

"Jeśli jednak morski transport ropy pozostanie ograniczony przez więcej niż kilka tygodni od dzisiaj, to przewidujemy, że zakłócenia w dostawach będą się utrzymywać, a rynek wróci do normy dopiero w 2027 r." - ocenił.

Rynek obawia się eskalacji

Komentarze te podkreślają rosnące ryzyko dla rynków paliw, ponieważ konflikt na Bliskim Wschodzie trwa już 3. miesiąc, a USA i Iran wykazują niewielkie postępy w negocjacjach mających na celu otwarcie przepływów ropy przez cieśninę Ormuz.

Saudi Aramco przekierowało część przepływów saudyjskiej ropy przez swój port w Janbu.

"Optymizm związany z możliwym rychłym zawarciem porozumienia USA z Iranem osłabł" - powiedział Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep NV.

"To spowodowało gwałtowny wzrost cen ropy" - dodał.

"Obawy inwestorów o możliwość ponownej eskalacji prawdopodobnie będą się nasilać, a to doprowadzi do dalszych zwyżek notowań ropy" - ostrzegł.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) ocenia, że konflikt na Bliskim Wschodzie, który rozpoczął się 28 lutego od ataku USA i Izraela na Iran, jest przyczyną największego szoku podażowego na globalnych rynkach w historii.