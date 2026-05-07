Nagły zwrot na rynku ropy. Po porannych wzrostach przyszły silne spadki. Rynek patrzy na USA i Iran

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 08:34
Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach idą w górę w trakcie czwartkowej sesji po silnym spadku na zakończenie środowego handlu. USA i Iran rozważają podjęcie działań mających na celu zakończenie bliskowschodniego konfliktu zbrojnego - informują maklerzy.

Cena ropy naftowej 7 maja

Na początku czwartkowego handlu ropa na globalnych giełdach lekko drożała. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI jest na NYMEX w Nowym Jorku po 95,61 USD - wyżej o 0,56 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 101,82 USD za baryłkę, w górę o 0,54 proc.

Jednak po porannych zwyżkach ceny surowca powróciły do mocnych spadków.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI jest na NYMEX w Nowym Jorku po 92,66 USD - niżej o 2,55 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 98,54 USD za baryłkę, w dół o 2,70 proc.

Fala optymizmu obniżyła ceny

W środę surowiec staniał o prawie 8 proc. na fali optymizmu co do możliwego zakończenia konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że USA otrzymają zapasy irańskiego wzbogaconego uranu. Ocenił przy tym, że Iran chce zawrzeć porozumienie.

Prezydent twierdząco odpowiedział na pytanie o to, czy w ramach porozumienia z Iranem USA otrzymają zapasy wzbogaconego uranu.

"Dostaniemy to" - powiedział Trump.

Odniósł się też do negocjacji z Iranem, twierdząc, że "ma do czynienia z ludźmi, którzy bardzo chcą zawrzeć umowę".

Wcześniej Donald Trump zapowiedział, że wznowi bombardowania Iranu, jeśli Teheran "nie da tego, co zostało uzgodnione".

Dodał, że zawarcie porozumienia z Iranem otworzy cieśninę Ormuz dla wszystkich.

14-punktowe porozumienie jeszcze nie uzgodnione

Według portalu Axios, obie strony zbliżają się do zgody w sprawie jednostronicowych, 14-punktowych ram porozumienia (memorandum of understanding), lecz jego zapisy nie zostały jeszcze uzgodnione.

Dokument ten ogłosiłby zakończenie wojny i otworzył 30-dniowy okres negocjacji nad szczegółami na temat m.in. otwarcia cieśniny, ograniczenia irańskiego programu nuklearnego i zniesienia sankcji USA.

Negocjowany jest m.in. okres zawieszenia wzbogacania uranu przez Iran oraz przekazanie zapasów już wzbogaconego uranu np. do USA.

Oczekuje się, że w najbliższych dniach Iran udzieli odpowiedzi na nową propozycję USA.

To był przedwczesny optymizm

"Wcześniejszy spadek cen ropy na rynkach wydawał się po raz kolejny zbyt optymistyczny i przedwczesny" - oceniła Vandana Hari, współzałożycielka firmy konsultingowej Vanda Insights.

"Jedyne, co ma znaczenie dla rynków ropy, to jak i kiedy cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta" - podkreśliła.

"W tej chwili taka perspektywa to zaledwie +cień na horyzoncie+" - dodała.

Analitycy wskazują, że prezydent USA Donald Trump jest pod presją, aby zakończyć wojnę USA z Iranem, ponieważ ceny energii w Stanach Zjednoczonych gwałtownie rosną, co potęguje obawy Amerykanów o jej dostępność.

Do tego 14-15 maja planowane jest w Pekinie spotkanie na szczycie prezydenta Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, a w tym tygodniu Chiny wezwały do szybkiego ponownego otwarcia cieśniny Ormuz.

"Prezydent USA wydaje się teraz mocno zainteresowany tym, aby Iran nie +storpedował+ jego spotkania z prezydentem Chin" - wskazał Will Todman, starszy pracownik naukowy w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, w sekcji Bliskiego Wschodu.

"Stany Zjednoczone i Iran nigdy nie miały zamiaru pospiesznego dojścia do porozumienia ws. kompleksowej umowy, ale zgoda na pewne +ramy+ daje obu stronom czas i spokój" - podkreślił.

Źródło: PAP
