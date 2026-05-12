Ten zasiłek w 2026 i 2027 roku mogą pobierać chorzy na cukrzycę. Oto kluczowy warunek

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 06:00
Kto w 2026 i 2027 roku może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215,84 zł miesięcznie w związku z cukrzycą? Po spełnieniu kluczowego warunku także chorzy na cukrzycę mogą liczyć na świadczenie z MOPS. Gdzie złożyć wniosek? Czy sama diagnoza cukrzycy wystarczy?

Cukrzyca sama w sobie nie daje automatycznie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, bo właśnie o to świadczenie mogą ubiegać się diabetycy. Zasiłek w kwocie 215,84 zł miesięcznie może za to zostać przyznany osobie, u której choroba powoduje poważne powikłania i konieczność stałej opieki lub pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Kluczowe znaczenie ma tutaj orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Kto może dostać zasiłek pielęgnacyjny przy cukrzycy: kryteria na 2026 i 2027 rok

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W przypadku cukrzycy najczęściej chodzi o:

  • dzieci z cukrzycą posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osoby powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat),
  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • seniorów po 75. roku życia.

W praktyce świadczenie często otrzymują osoby z cukrzycą typu 1, szczególnie gdy chorobie towarzyszą:

  • problemy z samodzielnym funkcjonowaniem,
  • częste hipoglikemie,
  • konieczność stałego monitorowania glikemii,
  • powikłania neurologiczne lub okulistyczne.

To oznacza, że zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany osobom z cukrzycą, o ile spełnione są konkretne warunki. Sama diagnoza nie wystarczy, 215 zł miesięcznie można otrzymać dopiero wtedy, gdy choroba istotnie wpływa na codzienne życie, a chory wymaga opieki.

Zasiłek pielęgnacyjny od lat nie był waloryzowany, nie zanosi się na to, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić. Obecnie pobiera go około 1 milion Polaków. Nietrudno policzyć, że to sporo mniej niż liczba chorych na cukrzycę, tym bardziej, że otrzymują go osoby z różnymi schorzeniami. To oznacza, że wsparcie finansowe otrzymuje jedynie ułamek diabetyków.

Zasiłek dla chorych na cukrzycę w 2026 i 2027 roku: kluczowe orzeczenie o niepełnosprawności

Podobnie jak w przypadku zasiłku dla osób z nadciśnieniem jak i chorobami serca, także tutaj kluczową kwestią jest stan zdrowia, a konkretniej orzeczona niepełnosprawność. O zasiłek pielęgnacyjny mogą wnioskować osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (ta druga grupa tylko pod określonymi warunkami).

Przykład

Najważniejszym dokumentem pozostaje więc orzeczenie wydawane przez powiatowy lub miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Sama diagnoza cukrzycy nie wystarczy.

Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie miasta lub gminy,
  • w ośrodku pomocy społecznej,
  • w centrum świadczeń rodzinnych,
  • elektronicznie przez platformę Emp@tia lub ePUAP.

Do wniosku trzeba dołączyć przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Najczęstszym powodem odmowy nie jest sama cukrzyca, lecz brak odpowiedniego uzasadnienia, że choroba realnie ogranicza samodzielność chorego. Dlatego tak ważne jest szczegółowe przygotowanie dokumentacji medycznej i opisanie codziennych trudności związanych z chorobą.

