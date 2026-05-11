Forsal logo

Sztuczna inteligencja wyrównuje szanse osób niepełnosprawnych? Ekspert nie ma wątpliwości

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 14:27
Sztuczna inteligencja wyrównuje szanse osób niepełnosprawnych? Ekspert nie ma wątpliwości
Sztuczna inteligencja wyrównuje szanse osób niepełnosprawnych? Ekspert nie ma wątpliwości/ShutterStock
Sztuczna inteligencja i oparte na niej technologie dają osobom z niepełnosprawnościami wolność i równe szanse w życiu społecznym - powiedział PAP innowator, ekspert ds. dostępności cyfrowej Andrzej Byszewski. Jako przykład podał m.in. awatara tłumacza języka migowego.

Sztuczna inteligencja może pomóc w codziennym funkcjonowaniu

Andrzej Byszewski podkreślił, że dostępność budynków, usług i technologii nie dotyczy tylko osób z niepełnosprawnościami, ale też seniorów, małych dzieci, ich rodziców oraz osób, które chwilowo - w wyniku wypadku lub urazu - mają np. problem z poruszaniem się. Każdej z tych osób sztuczna inteligencja może pomóc w codziennym funkcjonowaniu w domu, przestrzeni miejskiej, pracy, szkole, w korzystaniu z rozrywki, a także w relacjach z administracją publiczną oraz firmami z sektora prywatnego.

- Sztuczna inteligencja i oparte na niej technologie dają osobom z niepełnosprawnościami czy specjalnymi potrzebami wolność i równe szanse w życiu społecznym. Prawdziwą barierą jest niedostosowanie przestrzenne i cyfrowe. Niepełnosprawność nie jest problemem, bo każdy brak możliwości wykonania danej czynności można zastąpić, uzupełnić jakimś rozwiązaniem technologicznym - stwierdził ekspert.

W czym może pomóc AI?

Jako przykład podał awatar tłumacza języka migowego - wirtualną postać, wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, która w czasie rzeczywistym tłumaczy tekst lub mowę na język migowy. Z rozwiązania wdrażanego przez polską firmę Migam mogą korzystać osoby niesłyszące, które chcą np. załatwić sprawę w urzędzie lub banku - Pośrednicząc w rozmowie z urzędnikiem czy pracownikiem firmy, awatar tłumacza skraca dystans komunikacyjny. Osobom niesłyszącym daje to duże poczucie wolności - powiedział Byszewski.

Innym rozwiązaniem jest Vision Access AI, czyli aplikacja rozwijana w Katowicach, skanująca pomieszczenia i architekturę miejską w celu identyfikowania barier dostępnościowych. Dzięki audytowi architektonicznemu osoby ze szczególnymi potrzebami wiedzą o wszelkich przeszkodach i ułatwieniach - np. schodach, progach, wysokich krawężnikach, wąskich przejściach i rampach - a właściciele miejsc - o tym, co należy zmienić, aby lokalizacja była bardziej dostępna.

- Zdarza się, że jako osoba poruszająca się na wózku nie mogę skorzystać z prostej drogi z parkingu do np. restauracji, bo po drodze jest krawężnik wyższy niż pięć centymetrów, którego wózek elektryczny nie pokona. Muszę wtedy jeździć naokoło, szukać alternatywy albo poprosić o asystę. Marnuję czas - swój i osoby, która na mnie czeka na miejscu. Dlatego marzę o aplikacji, która wytyczy omijającą wszelkie przeszkody trasę z punktu A do punktu B - wyjaśnił Byszewski.

Jeden z polskich start-upów przygotowuje natomiast Herbatnika, czyli aplikację dla seniorów, która będzie pełniła rolę asystenta dnia codziennego. Na podstawie danych dotyczące zdrowia, potrzeb żywieniowych i preferencji osoby starszej, aplikacja będzie jej proponowała posiłki, przypominała o lekach i nawodnieniu, sugerowała spacer i informowała o lokalnych wydarzeniach. Wedle zamysłu twórców, Herbatnik ma też rozmawiać z seniorem i wspierać go w kontaktach z bliskimi, dostępna będzie też funkcja SOS, wysyłającą powiadomienie o pogorszeniu stanu zdrowia do opiekuna.

Inteligentne sprzęty

W ramach misji społecznej CyberSprawni CyberMocni, prowadzonej przez firmę Byszewskiego, zaprojektowane zostało cyberbiurko, czyli stanowisko pracy umożliwiające osobom z niepełnosprawnościami pełne i samodzielne funkcjonowanie w środowisku cyfrowym. Jego konstrukcja jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim czy z pomocą białej laski.

Z kolei zaprojektowany przez londyńską firmę przycisk Cosmo Dot jest kontrolerem dostępności, tzn. pozwala na wykonywanie różnych czynności (jak komunikacja z innymi czy włączanie i wyłączanie urządzeń), reagując na dotyk o różnym natężeniu - od intensywnego do bardzo delikatnego, w tym przy użyciu tylko języka, co jest rozwiązaniem odpowiednim dla osób, które nie mogą poruszać kończynami.

Obiecującym rozwiązaniem zdaniem innowatora byłyby także okulary VR/XR, które mogłyby poprawiać słyszalność, korygować widzenie, tłumaczyć języki w czasie rzeczywistym oraz wskazywać bezbarierowe ścieżki.

Niepełnosprawni wiedzą najlepiej czego potrzebują

- Ważne jest, żeby w projektowanie tego typu rozwiązań były zaangażowane osoby z niepełnosprawnościami. Osoby pełnosprawne nie wymyślą tego, co osoby z niepełnosprawnościami. Nie znają tych potrzeb i realiów - może je widzą, ale nie do końca je rozumieją, nie potrafią tak błyskotliwie rozwiązać problemu, jak osoba, która ten problem ma - ocenił innowator.

Według eksperta asystencja nowych technologii może częściowo zastąpić asystencję osobistą osób z niepełnosprawnościami. Jej atutem jest niski koszt - przynajmniej jeśli chodzi o samą produkcję przedmiotów - np. okularów, czytnika, specjalnego biurka. Cenę podnosi odpowiednie oprogramowanie. Bardzo ważne jest jednak, aby wszystkie aplikacje i urządzenia były zgodne z Polskim Aktem Dostępności i Europejską ustawą o dostępności (European Accessibility Act - EAA).

Katarzyna Czarnecka

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSztuczna inteligencja wyrównuje szanse osób niepełnosprawnych? Ekspert nie ma wątpliwości »
Tematy: Sztuczna inteligencjaAIosoby niepełnosprawnetechnologie
Powiązane
Polska wyrasta na jednego z liderów AI w biznesie, ale firmy nie widzą efektów
Polska wyrasta na lidera AI w biznesie. Efekty? Nadal rozczarowują
Minerał, który ratuje środowisko i zdrowie. Przełomowe badania z Polski
Minerał, który ratuje środowisko i zdrowie. Przełomowe badania z Polski
Przyszłość diagnostyki? Sztuczna inteligencja oceni twoje zdrowie i długość życia
Przyszłość diagnostyki? Sztuczna inteligencja oceni twoje zdrowie i długość życia
Zobacz
|
Najbardziej zagrożone i bezpieczne miasta w Polsce w razie wojny. Podali listę
Najbardziej zagrożone i bezpieczne miasta w Polsce w razie wojny. Podali listę
Do 15 maja 2026 trzeba zapłacić drugą ratę podatku od nieruchomości
Właściciele nieruchomości mają czas do 15 maja. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny
Dworzec Chongqing East
To największy dworzec kolejowy świata. Stacja-miasto o powierzchni dwóch Watykanów
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem. Zmiany dotkną nas wszystkich
4 niedziele handlowe w roku zamiast 8 i sklepy otwarte w każdą sobotę do godziny 21. Sejm pracuje nad petycją, która zmieni zasady handlu w Polsce
4 niedziele handlowe w roku zamiast 8 i sklepy otwarte w każdą sobotę do godziny 21. Sejm pracuje nad petycją, która zmieni zasady handlu w Polsce
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj