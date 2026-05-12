Egzamin ósmoklasisty 2026. Matematyka. Tu znajdziesz arkusze CKE

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Nie określa się progu jego zdawalności, ale jego wyniki są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie jest możliwe powtórne podejście do testów w celu poprawy wyniku.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Harmonogram

We wtorek, 12 maja uczniowie podchodzą do egzaminu ósmoklasisty 2026 z matematyki. Test rozpocznie się punktualnie o godz. 9:00 i potrwa 125 minut (albo 165 minut w przypadku uczniów, którym przyznano przedłużenie czasu jego przeprowadzania).

W pierwszym dniu egzaminów ósmoklasisty 2026 kończący szkołę podstawową mierzyli się z językiem polskim. Tutaj znajdziesz arkusze CKE. W środę, 13 maja zdający zmierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość (98,4 proc.) ósmoklasistów zadeklarowała przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem obcym jest niemiecki (1,2 proc.).

Tak wygląda harmonogram egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym:

język polski – 11 maja 2026 roku (poniedziałek) – godz. 9:00 (150 minut);

matematyka – 12 maja 2026 roku (wtorek) – godz. 9:00 (125 minut);

język obcy nowożytny – 13 maja 2026 roku (środa) – godz. 9:00 (110 minut).

Egzamin ósmoklasisty 2026. Matematyka. Zadania i punktacja

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Zadania zamknięte polegają na wyborze prawidłowej odpowiedzi. Są to m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda–fałsz oraz zadania na dobieranie.

Przy zadaniach otwartych należy samodzielnie sformułować odpowiedź. Rozwiązanie musi obrazować tok rozumowania, zawierać niezbędne rachunki, przekształcenia czy wnioski.

W arkuszu CKE na egzaminie ósmoklasisty z matematyki znajdować się będzie od 20 do 21 pytań, w tym 14–15 zadań zamkniętych i 5–6 zadań otwartych. Do zdobycia jest 14–15 punktów za zadania zamknięte i 15–16 punktów za zadania otwarte. Łącznie uzyskać można 30 punktów.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Matematyka. Pewniaki i typy zadań

Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty to typy i rodzaje zadań, które często znajdują się w arkuszach CKE z poprzednich lat. Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić powtarzający się szablon zadań w zmodyfikowanej wersji. Czego można spodziewać się na egzaminie ósmoklasisty 2026 z matematyki?

W tym roku należy wykazać się wiedzą z zakresu m.in.:

działań na liczbach naturalnych, całkowitych, wymiernych i dziesiętnych;

kolejności wykonywania działań, własności działań arytmetycznych, a także operacji na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;

przekształcania i upraszczania wyrażeń algebraicznych, obliczania ich wartości oraz rozwiązywania równań i prostych nierówności;

własności trójkątów, czworokątów i okręgów, obliczania obwodu i pola figur, a także stosowania twierdzenie Pitagorasa;

odczytywania informacji z wykresów, interpretowania ich własności oraz rozumienia pojęcia funkcji liniowej i proporcjonalności prostej;

znajomości pojęcia średniej arytmetycznej i mediany oraz umiejętności obliczania prawdopodobieństwa prostych zdarzeń losowych.

Poza znajomością wzorów i definicji egzamin ósmoklasisty z matematyki sprawdza przede wszystkim umiejętność wykorzystania matematyki w praktyce. Kluczowe znaczenie mają analiza treści zadania, wybór właściwej metody rozwiązania, planowanie kolejnych kroków obliczeń czy poprawne zapisywanie działań i wyników.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Matematyka. Arkusze CKE

Arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dniach egzaminów, czyli 11–13 maja, około godziny 14:00. Będą one dostępne na oficjalnej stronie CKE, a także na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych. Arkusze będą publikowane także na naszym portalu – w dniu egzaminu – po ich udostępnieniu przez CKE. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Oto arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z matematyki z lat 2023-2025:

Egzamin ósmoklasisty 2026. Matematyka. Kiedy wyniki?

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną ogłoszone 3 lipca o godz. 9. Z kolei już od godz. 8.30 absolwenci szkół podstawowych sprawdzić będą mogli swoje wyniki w systemie ZIU. To ważna data dla uczniów kończących podstawówkę, bo rezultaty są brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.